Preço dos ingressos de revenda para final da Copa chama atenção

Os torcedores que ainda tentam garantir presença na final da Copa do Mundo para este domingo (19/7) entre a Espanha e Argentina encontram preços elevados no mercado de revenda. Nos principais sites dos Estados Unidos, os ingressos mais acessíveis partem de US$ 7 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 35 mil.

Com as entradas convencionais completamente esgotadas na plataforma oficial da Fifa, os fãs de futebol, assim, recorrem aos sites secundários nos Estados Unidos. São diversas as categorias de ingressos para o estádio, custando entre de 7.380 a 34.500 mil dólares (R$ 37,8 mil a R$ 177 mil).

Os preços oscilaram ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais estão indicadas abaixo:

Ingressos para final da Copa

Tickpick e Ticketmaster: Os bilhetes mais acessíveis começam na faixa de US$ 7 mil a US$ 8 mil (entre R$ 35 mil e R$ 40 mil). Para quem busca os melhores lugares do estádio, os valores podem saltar para até US$ 39 mil (quase R$ 200 mil);

StubHub: A maioria dos anúncios orbita a casa dos US$ 8 mil, mas os torcedores também encontram ingressos que chegam a US$ 35 mil (cerca de R$ 180 mil).

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Vips

A Fifa, entretanto, ainda disponibiliza os badalados pacotes de hospitalidade. É uma experiência de luxo que inclui assentos “premium”, acesso a áreas reservadas, serviço completo de alimentação e bebidas. Além disso, a melhor localização possível no estádio.

Os valores dessas cotas VIP variam de US$ 15 mil (R$ 75 mil) no pacote de menor preço, chegando a impressionantes US$ 57 mil (cerca de R$ 290 mil) por pessoa na categoria mais exclusiva.

Chegar ao estádio

O deslocamento até o MetLife Stadium, local da grande decisão, aliás, representa outro gasto para os torcedores. O acesso a pé é proibido, e os trens oficiais até o estádio têm tarifa de US$ 98, quase R$ 500. Como alternativa, os ônibus de traslado oferecem um custo menor, com passagens em torno de US$ 20, aproximadamente R$ 100.

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