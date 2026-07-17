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Preço dos ingressos de revenda para final da Copa chama atenção

Preço dos ingressos de revenda para final da Copa chama atenção
Preço dos ingressos de revenda para final da Copa chama atenção -

Os torcedores que ainda tentam garantir presença na final da Copa do Mundo para este domingo (19/7) entre a Espanha e Argentina encontram preços elevados no mercado de revenda. Nos principais sites dos Estados Unidos, os ingressos mais acessíveis partem de US$ 7 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 35 mil.

Com as entradas convencionais completamente esgotadas na plataforma oficial da Fifa, os fãs de futebol, assim, recorrem aos sites secundários nos Estados Unidos. São diversas as categorias de ingressos para o estádio, custando entre de 7.380 a 34.500 mil dólares (R$ 37,8 mil a R$ 177 mil).

Os preços oscilaram ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. As estimativas iniciais estão indicadas abaixo:

Ingressos para final da Copa

Tickpick e Ticketmaster: Os bilhetes mais acessíveis começam na faixa de US$ 7 mil a US$ 8 mil (entre R$ 35 mil e R$ 40 mil). Para quem busca os melhores lugares do estádio, os valores podem saltar para até US$ 39 mil (quase R$ 200 mil);

StubHub: A maioria dos anúncios orbita a casa dos US$ 8 mil, mas os torcedores também encontram ingressos que chegam a US$ 35 mil (cerca de R$ 180 mil).

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Vips

A Fifa, entretanto, ainda disponibiliza os badalados pacotes de hospitalidade. É uma experiência de luxo que inclui assentos “premium”, acesso a áreas reservadas, serviço completo de alimentação e bebidas. Além disso, a melhor localização possível no estádio.

Os valores dessas cotas VIP variam de US$ 15 mil (R$ 75 mil) no pacote de menor preço, chegando a impressionantes US$ 57 mil (cerca de R$ 290 mil) por pessoa na categoria mais exclusiva.

Chegar ao estádio

O deslocamento até o MetLife Stadium, local da grande decisão, aliás, representa outro gasto para os torcedores. O acesso a pé é proibido, e os trens oficiais até o estádio têm tarifa de US$ 98, quase R$ 500. Como alternativa, os ônibus de traslado oferecem um custo menor, com passagens em torno de US$ 20, aproximadamente R$ 100.

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