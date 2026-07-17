Prime Video desliga Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli após episódio de deboche

A Amazon oficializou, nesta quinta-feira (16), a demissão do narrador Rômulo Mendonça e do comentarista Ricardo Bulgarelli. Os profissionais foram desligados da equipe de esportes da plataforma de streaming após a repercussão negativa de um episódio envolvendo a também comentarista Alana Ambrosio, ocorrido durante a cobertura das finais da NBA entre San Antonio Spurs e New York Knicks.

Em resumo, a empresa multinacional confirmou a decisão por meio de um posicionamento oficial enviado à imprensa:

“O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video Sports BR. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos.”

Origem da polêmica envolvendo Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli

O caso que motivou a decisão da diretoria teve início durante a participação de Rômulo Mendonça no “Jararaca Podcast”, veiculado no YouTube. A saber, o narrador reproduziu de maneira irônica e caricata passagens de um vídeo publicado por Alana Ambrosio em suas redes sociais.

No conteúdo original, a jornalista dividia com seus seguidores a experiência emocional de recordar a primeira partida da liga de basquete que assistiu presencialmente em Nova York, em 2015. E assim sendo, traçou um paralelo com superações pessoais e a conquista de retornar ao local anos depois a trabalho. Ao abordar o material no programa, Rômulo fez uma paródia do depoimento, alterando fatos e ironizando a gravação feita pela repórter em seu quarto de hotel.

A fala do Rômulo Mendonça zoando o vídeo da Alana Ambrosio https://t.co/9AC3r72JKI pic.twitter.com/vxn3NaUvWu — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) June 13, 2026

Bulgarelli contesta desligamento imediato

Embora a nota oficial do Prime Video coloque os dois nomes como fora dos planos da marca de maneira definitiva, Ricardo Bulgarelli usou suas redes sociais para apresentar uma versão divergente sobre o ocorrido.

O comentarista contestou os termos divulgados pela assessoria da Amazon e afirmou publicamente que seu vínculo contratual segue ativo. De acordo com a publicação do jornalista, ele continuará prestando serviços para a empresa de streaming até o mês de outubro, negando que tenha sofrido uma rescisão sumária neste momento.

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