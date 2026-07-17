O desafio de Messi: Espanha chega à final com a melhor defesa da história

Nenhuma defesa na história das Copas do Mundo fez o que a Espanha de 2026 entregou até aqui. Apenas um gol sofrido em sete partidas é uma credencial e tanto para assombrar a Argentina de Messi na final deste domingo (19-07), às 16h, no Metllife Stadium, em Nova Jersey.

Nem mesmo a temida França foi capaz de furar o bloqueio espanhol, nas semifinais, e perdeu por 2 a 0. A equipe de Luis de la Fuente tem o controle da posse de bola como prioridade, mas, quando é atacada, vem sendo extremamente eficiente. Com isso, só a Bélgica balançou as redes espanholas até então.

O sistema começa com a segurança do goleiro Unai Simón, que quebrou o recorde de minutos sem sofrer gols em todos os Mundiais. No entanto, o camisa 1 não costuma ter muito trabalho. Ambos os laterais, Pedro Porro e Cucurella, estão até cotados para a seleção da Copa, contendo os pontas rivais. E a zaga é um complemento perfeito entre juventude e agilidade de Pau Cubarsí (19 anos) e a experiência e ótimo jogo aéreo de Laporte (32 anos).

Composição defensiva

Mas é o coletivo da Espanha que faz o time ser completo. Rodri é o principal volante, movimentando-se com liberdade pelo centro, mas tem o apoio de Fabián Ruiz (ou Pedri), Olmo e também dos pontas Baena e Yamal. Desse modo, a bola chega poucas vezes com perigo à meta.

“O jogador espanhol é o melhor do mundo, sabe como se comportar em cada fase. ordem, equilíbrio, esforço e talento descomunal. O time é muito comprometido. Enfrentávamos uma das melhores seleções do mundo, mas somos a melhor equipe do mundo. Equipe. Essa é a chave, e isso é imparável. É uma grande conquista do futebol de Espanha. Devemos valorizar”, disse o treinador, após vaga na final.

Melhores defesas da história das Copas:

Espanha (2026) – 1 gol em 7 jogos

França (1998) – 2 gols em 7 jogos

Itália (2006) – 2 gols em 7 jogos

Espanha (2010) *- 2 gols em 7 jogos (ainda joga uma partida)

Historicamente, o plano tático do estilo “Tiki-Taka” é celebrado por também poder oferecer uma proteção defensiva à seleção. Ainda que a Espanha tenha sofrido muitos gols, em determinado momento, entre Liga das Nações e alguns amistosos no ciclo. Já nas Eliminatórias, afinal, o time foi quase perfeito.

A dúvida é como os espanhóis vão se comportar em frente a Messi, ídolo e artilheiro da Copa com oito gols e mais três assistências, no total. Os jogadores ainda não falaram abertamente sobre marcação individual. De qualquer modo, terão uma árdua missão pela frente. Afinal, os argentinos têm o melhor ataque da competição e vem destruindo os adversários principalmente no segundo tempo – Inglaterra e Egito que o digam.

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Para Rodri, jogador do Manchester City e um dos mellhores do Mundial, a definição do sucesso passa pela concentração e dedicação incansáveis dos companheiros.

“Eu sempre costumo dizer uma frase: acho que esta equipe corre como um time pequeno e joga como um time grande. Acredito que essa é a marca que o Luis (de la Fuente) transmitiu desde que chegou. Ser humilde, correr mais do que qualquer um, saber o quanto as coisas são difíceis e estar sempre preparado para tudo”, definiu o camisa 16.

Melhores ataques da Copa 2026

19 gols – Argentina

16 gols – França

14 gols – Inglaterra e Bélgica

13 gols – Espanha e Noruega

