Com prêmio de consolação em jogo, França e Inglaterra revivem rivalidade histórica

Se na Copa do Mundo de 2022, França e Inglaterra mediram forças numa fase de quartas de final, dessa vez, o roteiro é um pouco mais melancólico. Depois de serem derrotados nas semifinais para Argentina e Espanha, respectivamente, ingleses e franceses entram em campo neste sábado, em Miami, para disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

A melancolia de entrar em campo depois de perderem a chance de fazer uma final de Copa do Mundo em nada se assemelha ao histórico de rivalidade entre França e Inglaterra. Franceses e ingleses são marcados, ao longo da história, por serem rivais implacáveis nos gramado, mas também fora das quatro linhas.

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Dentro de campo, este será o quarto confronto entre Inglaterra e França em Copas do Mundo. Antes do duelo deste sábado, ingleses e franceses mediram forças três vezes, duas na fase de grupos e uma – a última, em 2022, no Catar – em um mata-mata. Nas duas partidas em fases de grupos, a Inglaterra levou a melhor. Em 1966 e 1982, os ingleses venceram por 2 a o, e depois por 3 a 1, respectivamente. Já a França pode se gabar que venceu o jogo de mata-mata, em 2022, por 2 a 1.

Já em jogos de Eurocopa, foram três encontros entre as seleções, todos em fases de grupos. Em 1992 e em 2012, foram dois empates – 0x0 e 1×1 – e em 2004, a França saiu vencedora do encontro por 2 a 1.

Ao todo, considerando jogos oficiais por competições e amistosos, França e Inglaterra já mediram forças em 32 confrontos ao longo da história. Nestes números, quem tem a vantagem no duelo é a Inglaterra, que venceu 17 partidas. Os franceses conquistaram 10 vitórias, enquanto outros cinco jogos terminaram empatados.

Guerra dos 100 anos

Já no que se refere ao fora de campo, Inglaterra e França travam diversas batalhas ao longo de suas histórias. O duelo mais conhecido foi a Guerra dos 100 anos – que curiosamente não durou apenas 100 anos, se estendendo entre 1337 e 1453. O conflito se deu porque a Inglaterra tentou aproveitar uma vacância de poder do trono da monarquia francesa para tentar anexar o seu território e controlar o comércio da região de Flandres, forte na indústria têxtil no continente Europeu.

Foi na Guerra dos 100 anos que Joana D’Arc, uma camponesa francesa, teve uma forte participação nas batalhas derradeiras – principalmente na Batalha de Orléans, em 1429 – que expulsaram os ingleses de alguns territórios franceses, e que posteriormente, culminou com a vitória da França, em Castillón, em 1453, dando fim ao conflito.

Brexit

O último momento de tensão política entre França e Inglaterra aconteceu recentemente, no movimento de ‘Brexit’. Sendo assim, em 2020, o Reino Unido deixou a União Europeia, após cinco anos de discussões, referendos e um plebiscito.

Desse modo, a saída do Reino Unido do bloco econômico em um primeiro momento gerou uma tensão política entre França e Inglaterra. Posteriormente, a diplomacia das duas nações se reaproximaram e, atualmente, têm uma relação de acordos nas questões de segurança, defesa e imigração.





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