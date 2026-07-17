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Lucas Emanuel quebra marca do Botafogo neste século no Brasileirão

Lucas Emanuel quebra marca do Botafogo neste século no Brasileirão
Lucas Emanuel quebra marca do Botafogo neste século no Brasileirão -

A vitória do Botafogo para cima do Santos, na noite desta quinta-feira (16), teve uma marca histórica quebrada. Em seu primeiro jogo na equipe profissional, o atacante Lucas Emanuel, de 17 anos e 43 dias, abriu o marcador e se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Glorioso neste século no Brasileirão.

Além disso, o atacante é o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar um gol no campeonato. Já na artilharia histórica, Lucas Emanuel só fica atrás de Rayan, Paulinho e Vinícius Júnior, entre os jogadores mais jovens a balançarem as redes do Brasileirão neste século.

Considerado uma joia das categorias de base do Botafogo, o atacante se destacou ao marcar 15 gols em 14 jogos pela equipe sub-17 neste ano. Por conta disso, recebeu uma oportunidade no time principal, tendo sua primeira oportunidade como titular logo em sua estreia. Na última terça-feira (14), o clube anunciou a renovação do seu contrato até 2030, com uma multa rescisória de R$ 755 milhões.

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