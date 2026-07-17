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Pedro Emanuel aponta fator crucial para derrota do Vasco em sua estreia

Pedro Emanuel aponta fator crucial para derrota do Vasco em sua estreia
Pedro Emanuel aponta fator crucial para derrota do Vasco em sua estreia -

O técnico Pedro Emanuel identificou o fator crucial para que o Vasco reencontre o caminho das vitórias sob a sua liderança. Logo após a dolorosa derrota contra o Vitória, o comandante português explicou que a oscilação na confiança do elenco determinou o resultado negativo no Barradão.

Nesse sentido, o treinador sustentou que o erro defensivo que originou o gol do adversário desestabilizou o bom desempenho que os seus comandados apresentavam até aquele momento. Conforme a análise do técnico, a falha pontual acabou por ofuscar a evolução tática do time, que vinha mostrando consistência em campo:

“Sofremos um gol no momento em que estávamos melhor. No contexto ofensivo. Criando uma ou outra situação com mais qualidade. A forma como sofremos o gol nos abateu. Viemos para ganhar o jogo. Sabemos que poderíamos ter feito um pouco mais. Defensivamente tivemos rigor e compromisso com só três dias de trabalho”, analisou.

Por conta desse revés, o Vasco encerrou o primeiro turno do campeonato na temida zona de rebaixamento. Consequentemente, com apenas 20 pontos somados, o clube carioca terminará a 19ª rodada, no mínimo, na 17ª colocação da tabela de classificação.

Apesar do cenário adverso, Pedro Emanuel garantiu que o atual elenco possui a maturidade necessária para suportar a cobrança externa e afastar de vez o fantasma da degola:

“Precisamos saber lidar com isso, temos que saber viver com essa pressão, ela faz parte do futebol. Com o tempo, vamos superar isso com trabalho, rigor, critério e competência. Hoje demonstramos isso em muitos momentos, não posso dizer o contrário. Os jogadores foram extremamente receptivos ao plano de jogo, e esta era nossa ideia”, comentou.

Próximos passos do Vasco

Com o objetivo de virar a chave e iniciar a reabilitação na temporada, o Vasco agora projeta as suas forças no torneio continental.

LEIA MAIS: Veja como Pedro Emanuel avaliou o Vasco em sua estreia no comando técnico

Dessa forma, a delegação carioca viaja até a Colômbia, onde enfrentará o Independiente Medellín na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no confronto de ida válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

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