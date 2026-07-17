Pedro Emanuel aponta fator crucial para derrota do Vasco em sua estreia

O técnico Pedro Emanuel identificou o fator crucial para que o Vasco reencontre o caminho das vitórias sob a sua liderança. Logo após a dolorosa derrota contra o Vitória, o comandante português explicou que a oscilação na confiança do elenco determinou o resultado negativo no Barradão.

Nesse sentido, o treinador sustentou que o erro defensivo que originou o gol do adversário desestabilizou o bom desempenho que os seus comandados apresentavam até aquele momento. Conforme a análise do técnico, a falha pontual acabou por ofuscar a evolução tática do time, que vinha mostrando consistência em campo:

“Sofremos um gol no momento em que estávamos melhor. No contexto ofensivo. Criando uma ou outra situação com mais qualidade. A forma como sofremos o gol nos abateu. Viemos para ganhar o jogo. Sabemos que poderíamos ter feito um pouco mais. Defensivamente tivemos rigor e compromisso com só três dias de trabalho”, analisou.

Por conta desse revés, o Vasco encerrou o primeiro turno do campeonato na temida zona de rebaixamento. Consequentemente, com apenas 20 pontos somados, o clube carioca terminará a 19ª rodada, no mínimo, na 17ª colocação da tabela de classificação.

Apesar do cenário adverso, Pedro Emanuel garantiu que o atual elenco possui a maturidade necessária para suportar a cobrança externa e afastar de vez o fantasma da degola:

“Precisamos saber lidar com isso, temos que saber viver com essa pressão, ela faz parte do futebol. Com o tempo, vamos superar isso com trabalho, rigor, critério e competência. Hoje demonstramos isso em muitos momentos, não posso dizer o contrário. Os jogadores foram extremamente receptivos ao plano de jogo, e esta era nossa ideia”, comentou.

Próximos passos do Vasco

Com o objetivo de virar a chave e iniciar a reabilitação na temporada, o Vasco agora projeta as suas forças no torneio continental.

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Dessa forma, a delegação carioca viaja até a Colômbia, onde enfrentará o Independiente Medellín na próxima quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no confronto de ida válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana.

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