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Cuca afirma que ainda não tem plano definido para retorno de Neymar no Santos

Cuca afirma que ainda não tem plano definido para retorno de Neymar no Santos
Cuca afirma que ainda não tem plano definido para retorno de Neymar no Santos -

O Santos teve um início ruim neste retorno de Brasileirão. Ainda sem Neymar, o Peixe perdeu para o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), com gol no último lance da partida e segue próximo da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

Inclusive, o retorno do craque ainda é algo sem definição. A reapresentação de Neymar está prevista para esta sexta-feira (17), após um período de folga depois da eliminação na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Cuca ainda não sabe quando terá o jogador à sua disposição, sem ter um cronograma definido.

“Nessa parada, trocamos cinco jogadores e promovemos cinco atletas da base para fortalecer o elenco. Perdemos o Moisés, o Schmidt, o Gabigol, que está suspenso, além do Neymar, que estava na Seleção. Eles fazem falta. Ainda não tenho uma programação para o Neymar. Vamos conversar com ele, com a fisiologia e com o departamento físico para saber quando poderemos contar com ele”, pontuou.

Por outro lado, o treinador garantiu que espera contar com os jogadores que desfalcaram o time em breve. Cuca afirmou que Gabigol, por exemplo, deve retornar na próxima partida, contra a Universidad Central da Venezuela, pela Sul-Americana, e que o grupo será fortalecido com o tempo.

“O Gabriel já volta na próxima partida. É um jogador muito importante e fez muita falta hoje. Ele é um exímio finalizador. Daqui a pouco a gente tem a volta do Neymar, do Moisés e do João Schmidt. A ideia é essa, ir fortalecendo o grupo para fazer bons jogos e conquistar melhores resultados”, pontuou.

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