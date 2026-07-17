Cuca afirma que ainda não tem plano definido para retorno de Neymar no Santos

O Santos teve um início ruim neste retorno de Brasileirão. Ainda sem Neymar, o Peixe perdeu para o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (16), com gol no último lance da partida e segue próximo da zona de rebaixamento, na 16ª colocação.

Inclusive, o retorno do craque ainda é algo sem definição. A reapresentação de Neymar está prevista para esta sexta-feira (17), após um período de folga depois da eliminação na Copa do Mundo. Entretanto, o técnico Cuca ainda não sabe quando terá o jogador à sua disposição, sem ter um cronograma definido.

“Nessa parada, trocamos cinco jogadores e promovemos cinco atletas da base para fortalecer o elenco. Perdemos o Moisés, o Schmidt, o Gabigol, que está suspenso, além do Neymar, que estava na Seleção. Eles fazem falta. Ainda não tenho uma programação para o Neymar. Vamos conversar com ele, com a fisiologia e com o departamento físico para saber quando poderemos contar com ele”, pontuou.

Por outro lado, o treinador garantiu que espera contar com os jogadores que desfalcaram o time em breve. Cuca afirmou que Gabigol, por exemplo, deve retornar na próxima partida, contra a Universidad Central da Venezuela, pela Sul-Americana, e que o grupo será fortalecido com o tempo.

“O Gabriel já volta na próxima partida. É um jogador muito importante e fez muita falta hoje. Ele é um exímio finalizador. Daqui a pouco a gente tem a volta do Neymar, do Moisés e do João Schmidt. A ideia é essa, ir fortalecendo o grupo para fazer bons jogos e conquistar melhores resultados”, pontuou.

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