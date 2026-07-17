Neymar se reapresenta ao Santos com futuro em pauta

Neymar volta ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira (17/7) para iniciar a preparação visando o segundo semestre e discutir o próprio futuro com a diretoria do Santos. Depois de duas semanas de descanso após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o camisa 10 terá uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira e dirigentes para alinhar o planejamento para os próximos meses.

Embora exista confiança nos bastidores de que o atacante cumprirá o contrato, válido até 31 de dezembro, o Santos trata a situação com cautela. Neymar ainda não se manifestou publicamente sobre a sequência da carreira desde a derrota para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial. Assim, a diretoria prefere aguardar uma conversa presencial antes de definir os próximos passos.

A expectativa é que o encontro desta sexta também sirva para traçar um cronograma de trabalho. O técnico Cuca evitou estabelecer uma data para contar com o camisa 10 e explicou que a comissão técnica avaliará as condições físicas do jogador antes de qualquer decisão.

“Você me perguntou do Neymar. Ainda não tenho uma programação para ele. Ele se reapresenta amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador. Ver junto com a fisiologia, o departamento físico, ver quando vai poder contar com ele.”, disse Cuca, após a derrota do Peixe para o Botafogo.

Neymar vai parar ou não?

Nos últimos anos, Neymar enfrentou uma sequência de lesões que prejudicou sua continuidade em campo. Após a eliminação na Copa do Mundo, uma possível aposentadoria chegou a ganhar força. Principalmente depois de uma publicação feita por seu pai nas redes sociais pedindo que o filho seguisse jogando.

Apesar disso, pessoas próximas ao atacante consideram essa possibilidade remota neste momento. Aliás, o cenário aumentou a confiança do Santos de que Neymar permanecerá até o fim do vínculo, mesmo com a dívida superior a R$ 90 milhões que o clube possui com a família do jogador, responsável pela gestão de seus direitos de imagem.

Caso confirme a permanência, Neymar terá um calendário intenso pela frente. O Santos disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, e espera contar com seu principal jogador para tentar alcançar os objetivos na reta final da temporada.





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