Fluminense x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Na retomada do calendário do futebol brasileiro, o Fluminense volta a campo diante do Bragantino, nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Em terceiro lugar, o Tricolor encara o Massa Bruta em um confronto direto pelo G-5. Afinal, o time paulista ocupa o quinto lugar, apenas dois pontos atrás dos cariocas.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fluminense

Terceiro colocado no Brasileirão e ainda vivo na Copa do Brasil e Libertadores, o Fluminense terá um segundo semestre agitado. Portanto, a diretoria tricolor investiu nas contratações do zagueiro Thiago Silva e do atacante Hulk. Assim, o Time de Guerreiros fortaleceu o elenco e ainda manteve os seus pilares durante a pausa no calendário para a Copa do Mundo.

Durante o período sem jogos, o Fluminense realizou a intertemporada no CT Carlos Castilho. Além disso, o Tricolor também realizou dois amistosos: goleou o Nova Iguaçu por 6 a 1 e venceu o Bahia por 2 a 0, ambos no Maracanã. Para a retomada da temporada, o técnico Luis Zubeldía não terá o atacante Canobbio, que se reapresentou mais tarde após jogar a Copa, e Thiago Silva, sem condições legais.

Como chega o Bragantino

O Bragantino deu a volta por cima após oscilar na última temporada e, mais uma vez, se colocou na briga pelo G-5. Em quinto lugar, o Massa Bruta faz uma campanha sólida e promete impor dificuldades para o Fluminense. Durante o período sem jogos, o técnico Vagner Mancini aproveitou para fortalecer suas ideias de jogo e o entrosamento da equipe.

Para o jogo contra o Fluminense, a tendência é de que o técnico Vagner Mancini utilize a base que começou o jogo-treino contra o Athletico-PR, no último sábado (11). Assim como o rival carioca, o Massa Bruta aproveitou a paralisação no calendário para se testar. A dúvida, no entanto, está no meio-campo. Afinal, Rodriguinho, Gabriel, Eric Ramires e Matheus Fernandes disputam as vagas.

FLUMINENSE x BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 17/07/2026, às 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Serna e Hulk. Técnico: Luis Zubeldía

BRAGANTINO: Volpi; Agustin Sant’Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Cauê; Matheus Fernandes (Rodriguinho), Eric Ramires e Lucas Barbosa; Fernando, Herrera e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Alex Sandro Quadros Thome (RR)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Onde assistir: Sportv e Premiere

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