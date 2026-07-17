Corinthians avalia negociar Pedro Raul após queda de rendimento

A passagem de Pedro Raul pelo Corinthians pode estar próxima do fim. Internamente, o departamento de futebol avalia que o atacante vive um momento de baixa, perdeu a confiança e não tem apresentado o rendimento esperado nos treinamentos. Diante desse cenário, o Timão está disposto a negociá-lo na janela de transferências, que abre no próximo dia 20 de julho.

Além da queda de desempenho, o alto custo do jogador pesa na decisão. Pedro Raul foi uma das primeiras contratações da gestão de Augusto Melo, mas, dois anos depois, ainda não conseguiu se firmar no Parque São Jorge. Na época, o Corinthians acertou sua compra junto ao Toluca, do México, por US$ 5 milhões.

Entretanto, o atraso no pagamento de parcelas obrigou o clube a renegociar a dívida para evitar um novo transfer ban da Fifa. Com isso, o valor total da operação chegará a cerca de US$ 8 milhões, quantia que será quitada até 2028, quando vence a última parcela do acordo.

Por causa do investimento feito, a diretoria considera difícil recuperar parte do valor em uma venda definitiva. Assim, a prioridade é encontrar um clube interessado em um empréstimo. Para isso, o Corinthians exige que o novo destino assuma integralmente os salários do centroavante.

Mesmo sem viver boa fase, Pedro Raul ainda desperta interesse pelo histórico recente. Em 2022, marcou 26 gols em 50 partidas pelo Goiás e foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Já no ano passado, emprestado ao Ceará, voltou a se destacar ao balançar as redes 17 vezes.

Sem confiança no Corinthians

No Corinthians, porém, o cenário é diferente. O atacante aparenta ter perdido a confiança e não consegue repetir nos treinamentos o desempenho que apresentou em outros clubes.

Outro fator que dificulta sua permanência é a questão tática. A comissão técnica entende que as características de Pedro Raul não se encaixam no modelo de jogo adotado pela equipe. Enquanto o Corinthians explora a mobilidade de Yuri Alberto para atacar os espaços, o camisa 9 tem perfil mais fixo na área e atua como finalizador.

Os números da temporada reforçam esse cenário. Em 2026, Pedro Raul disputou 25 partidas, mas esteve em campo por apenas 672 minutos, média de 27 minutos por jogo, sem marcar gols. Desde a chegada de Fernando Diniz, participou de 12 partidas, somou 317 minutos e contribuiu apenas com uma assistência.

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