Haaland reforça carisma ao interagir com torcedores nas redes sociais

O carisma de Erling Haaland voltou a chamar a atenção após a Copa do Mundo. Além de brilhar dentro de campo, o atacante da Noruega passou a responder publicações de torcedores nas redes sociais e transformou memes sobre ele em momentos de descontração. Com bom humor, o jogador entrou na brincadeira e aproximou ainda mais sua imagem dos fãs.

Enquanto muitos atletas preferem ignorar esse tipo de conteúdo, Haaland seguiu pelo caminho oposto. O camisa 9 respondeu comentários, compartilhou piadas e demonstrou que acompanha de perto as brincadeiras que circulam na internet. Dessa forma, o atacante fortaleceu a relação com os torcedores e fãs do atleta.

Além disso, Haaland respondeu diretamente a dois memes publicados no Instagram. Em um dos comentários, um torcedor perguntou qual era o seu meme favorito. O norueguês respondeu apenas com um GIF que viralizou nas redes sociais, criado por inteligência artificial, em que ele aparece comendo e se assustando ao ver o próprio reflexo.

Já em outra publicação, um salão de beleza de San Diego, na Califórnia, utilizou uma imagem feita por IA mostrando o jogador com diversos penteados. Bem-humorado, o atacante comentou: “Obrigado pela inspiração”.

Com essas interações, Haaland reforçou a imagem de um atleta acessível e bem-humorado. Além de responder aos fãs, o atacante mostrou que não se incomoda em virar meme e, pelo contrário, faz questão de participar das brincadeiras. A postura espontânea aumentou o engajamento de suas publicações e ampliou a aproximação com o público nas redes sociais.

Haaland entram na brincadeira com meme de “As Branquelas”

Durante a Copa do Mundo, antes do confronto entre Brasil e Noruega, Haaland e Vini Jr também protagonizaram uma interação que divertiu os torcedores. Um vídeo criado por inteligência artificial substituiu Marlon Wayans e Terry Crews, de uma das cenas mais conhecidas do filme As Branquelas, pelos dois jogadores. Na montagem, Vini Jr aparece no papel de Latrell Spencer cantando “A Thousand Miles” ao volante, enquanto Haaland surge como Tiffany Wilson no banco do passageiro, observando a cena com expressão de espanto.

O meme rapidamente viralizou e chamou a atenção do atacante norueguês. Em seguida, Haaland marcou Vini Jr na publicação e sugeriu que os dois recriassem a cena na vida real. Poucos minutos depois, o brasileiro respondeu com emojis de risada, encerrando a troca de mensagens em clima descontraído e reforçando o bom relacionamento entre os dois craques.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook