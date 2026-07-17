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Neymar se reapresenta nesta sexta ao Santos com futuro em pauta

Neymar se reapresenta nesta sexta ao Santos com futuro em pauta
Neymar se reapresenta nesta sexta ao Santos com futuro em pauta -

Neymar volta ao CT Rei Pelé nesta sexta-feira (17/7) para iniciar a preparação visando o segundo semestre e discutir o próprio futuro com a diretoria do Santos. Depois de duas semanas de descanso após a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o camisa 10 terá uma reunião com o presidente Marcelo Teixeira e dirigentes para alinhar o planejamento para os próximos meses.

Embora exista confiança nos bastidores de que o atacante cumprirá o contrato, válido até 31 de dezembro, o Santos trata a situação com cautela. Neymar ainda não se manifestou publicamente sobre a sequência da carreira desde a derrota para a Noruega, nas oitavas de final do Mundial. Assim, a diretoria prefere aguardar uma conversa presencial antes de definir os próximos passos.

A expectativa é que o encontro desta sexta também sirva para traçar um cronograma de trabalho. O técnico Cuca evitou estabelecer uma data para contar com o camisa 10 e explicou que a comissão técnica avaliará as condições físicas do jogador antes de qualquer decisão.

“Você me perguntou do Neymar. Ainda não tenho uma programação para ele. Ele se reapresenta amanhã. A gente vai analisar, conversar com o jogador. Ver junto com a fisiologia, o departamento físico, ver quando vai poder contar com ele.”, disse Cuca, após a derrota do Peixe para o Botafogo.

Neymar vai parar ou não?

Nos últimos anos, Neymar enfrentou uma sequência de lesões que prejudicou sua continuidade em campo. Após a eliminação na Copa do Mundo, uma possível aposentadoria chegou a ganhar força. Principalmente depois de uma publicação feita por seu pai nas redes sociais pedindo que o filho seguisse jogando.

Apesar disso, pessoas próximas ao atacante consideram essa possibilidade remota neste momento. Aliás, o cenário aumentou a confiança do Santos de que Neymar permanecerá até o fim do vínculo, mesmo com a dívida superior a R$ 90 milhões que o clube possui com a família do jogador, responsável pela gestão de seus direitos de imagem.

Caso confirme a permanência, Neymar terá um calendário intenso pela frente. O Santos disputa o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil, e espera contar com seu principal jogador para tentar alcançar os objetivos na reta final da temporada.

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