Franclim acerta nas apostas e jovens dão esperança ao Botafogo

O técnico Franclim Carvalho foi premiado após dar oportunidade para os jovens talentos do Botafogo. Afinal, o treinador português apostou suas fichas nas joias da base alvinegra na retomada da temporada e deu certo. O atacante Lucas Emanuel, de apenas 17 anos, marcou o gol que abriu o caminho para a vitória sobre o Santos, enquanto o panamenho Kadir, de 18, fez o gol da vitória.
“Em relação aos garotos da base, eu venho dizendo que a nossa linha orientadora, do clube, diretoria e da comissão, nós temos que olhar em frente e estamos a ver uma luz a brilhar. Uma estrela a brilhar que vem de encontro a nós com coisas boas. E se os atletas têm qualidade, tenham eles 17, 18, 20 ou 37, eu tenho que os meter”, disse o técnico Franclim Carvalho.
Em meio a crise financeira e com problemas para reforçar o elenco, Franclim Carvalho enxergou o futuro na base. Assim, mandou a campo quatro jogadores no time titular: o zagueiro Justino, que já vinha atuando, o volante Huguinho, e os atacantes Kauan Toledo e Lucas Emanuel. Já no segundo tempo, colocou Kadir, que fez o gol da vitória no último lance.
É verdade que o Botafogo oscilou durante os 90 minutos e correu riscos. Afinal, o Santos acertou uma bola na trave no primeiro tempo e outras duas no segundo. Mesmo assim, conseguiu resistir e seguir vivo até o final. A vitória não esconde os desafios que o técnico Franclim Carvalho terá pela frente, mas traz esperança e mostra que as joias podem ser o futuro.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.