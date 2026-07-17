Barboza escolhe o Uruguai e mira convocações após chegada ao Palmeiras

Apresentado oficialmente pelo Palmeiras na última quinta-feira (17/7), Alexander Barboza revelou, quase sem querer um objetivo que pretende alcançar na nova fase da carreira. O jogador sonha em defender a seleção do Uruguai. Filho de pai uruguaio e mãe argentina, o zagueiro concluiu recentemente o processo de naturalização e espera que uma boa sequência no Verdão o coloque no radar da Celeste para o próximo ciclo de Copa do Mundo.

Nascido em Buenos Aires, Barboza foi procurado pela Associação Uruguaia de Futebol (AUF) em 2024 para iniciar o processo de obtenção da cidadania. No ano passado, o defensor chegou a viajar para Montevidéu para finalizar a documentação do passaporte uruguaio, procedimento concluído nos últimos meses.

Apesar da possibilidade de defender o Uruguai, o zagueiro fez questão de destacar o carinho pela Argentina. Por isso, garantiu que estará na torcida pela Albiceleste na decisão da Copa do Mundo. Lembrando que o Palmeiras terá um representante em campo na final: o atacante Flaco López.

“Meu coração está dividido. Hoje torço pela Argentina, muito porque está na final. Estou feliz pelos jogadores, eles merecem. Eu sei o que eles passaram, sei como lutaram. Nos anos anteriores, antes de ganharem, falaram muito. Merecem, é gratificante ver o sacrifício.”, disse Barboza.

Barboza quer destaque no Palmeiras para ser convocado

Mesmo dividido na decisão do Mundial, Barboza enxerga o futuro com a camisa celeste. A expectativa do defensor é aproveitar o início de um novo ciclo na seleção uruguaia para conquistar espaço. Após a eliminação ainda na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, Marcelo Bielsa deixou o comando da equipe e Diego Forlán assumiu interinamente até março de 2027.

Assim, para transformar esse sonho em realidade, Barboza sabe que precisará se firmar no Palmeiras. Aliás, o Verdão contou com outros dois uruguaios na última Copa do Mundo, Emiliano Martínez e Piquerez. Contudo, ambos terminaram a competição sem entrar em campo.

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