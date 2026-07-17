O julgamento pela morte de Diego Maradona ganhou novos desdobramentos na noite desta quinta-feira (17). Em depoimento, o assessor pessoal do ex-jogador, Maximiliano Pomargo, afirmou que o estado de saúde do ídolo argentino já era crítico cerca de um mês antes da morte. Segundo ele, o consumo excessivo de álcool agravou o quadro e colocou Maradona em “queda livre”.

Pomargo, que trabalhou com Maradona desde 2016, disse que alertou o médico Leopoldo Luque sobre o problema. De acordo com o secretário, a equipe chegou a discutir uma internação involuntária.

“Ele estava bebendo muito. Não havia solução. Naquele mês, a equipe médica discutiu a possibilidade de interná-lo à força”, afirmou.

Médico foi avisado sobre inchaço

O secretário também revelou, inclusive, que exames realizados meses antes da morte apontaram alterações no fígado de Maradona. Por isso, sugeriu que Luque utilizasse o diagnóstico para convencer o ex-jogador a abandonar o álcool.

“Quando avisei sobre o inchaço, Luque me respondeu que isso acontecia porque Diego passava muito tempo deitado”, relatou.

A autópsia concluiu que Maradona morreu em decorrência de um edema agudo de pulmão associado a uma insuficiência cardíaca crônica na manhã do dia 25 de novembro de 2020.

Durante a mesma audiência, o psicólogo Carlos Díaz também prestou depoimento. Ele afirmou, ainda, que suas sugestões de tratamento para combater o alcoolismo do ex-jogador. Porém, elas foram ignoradas pela equipe médica.

Luque, a psiquiatra Agustina Cosachov e outros cinco profissionais da saúde respondem ao processo por homicídio simples com dolo eventual. A Justiça argentina investiga, inclusive, se houve negligência no atendimento prestado a Maradona nos dias que antecederam sua morte.

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