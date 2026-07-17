São Paulo trava negociação por Tapia e pede compensação maior

As negociações entre São Paulo e Columbus Crew pelo empréstimo de Gonzalo Tapia perderam força nos últimos dias. Depois de um avanço inicial, o Tricolor voltou à mesa de negociações, aumentou a exigência financeira e travou as conversas com a equipe da Major League Soccer (MLS). A informação foi dada primeiramente pelo “Uol'” e confirmada pelo J10.

A proposta apresentada pelo Columbus Crew previa um empréstimo de uma temporada sem custos para o clube norte-americano e sem cláusulas que obrigassem a compra definitiva do atacante ao fim do vínculo.

No entanto, a diretoria são-paulina reavaliou os termos da operação e passou a exigir uma compensação financeira maior para liberar o chileno. Até o momento, a franquia dos Estados Unidos não chegou ao valor considerado satisfatório pelo clube paulista, o que interrompeu o avanço das tratativas.

Apesar do impasse, a negociação continua aberta. Tapia já acertou as bases salariais com o Columbus Crew e vê com bons olhos a transferência para o futebol norte-americano. O desejo do atacante de atuar na MLS está sendo tratado como um fator que pode facilitar um acordo entre os clubes.

Tapia perdeu espaço no São Paulo

Contratado pelo São Paulo há cerca de um ano, o chileno não conseguiu se firmar no elenco e perdeu espaço ao longo dos últimos meses. Com poucas oportunidades, a diretoria entende que um empréstimo pode ser o melhor caminho para que o jogador tenha mais minutos em campo.

Ao mesmo tempo, o São Paulo não pretende abrir mão de um retorno financeiro considerado justo. Por isso, mantém a postura de negociar Tapia apenas em condições que atendam aos interesses do clube, enquanto busca concluir a reformulação do elenco para a sequência da temporada.

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