Estreia de Pedro Emanuel no Vasco é prejudicada por velhos problemas

Após mais de um mês, o Vasco voltou a jogar e nem parece que parou. Afinal, no primeiro jogo depois da retomada do calendário do futebol brasileiro, o Cruz-Maltino teve uma atuação apagada, voltou a sofrer com falhas individuais e perdeu para o Vitória por 1 a 0, nesta última quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O jogo marcou a estreia do técnico Pedro Emanuel. O treinador português, que perdeu quase todo o período sem jogos para conhecer o elenco, teve apenas três dias de treino para trabalhar antes de estrear. Dessa forma, apostou na base formada pelo antecessor. E o resultado, portanto, não foi muito diferente. Afinal, o Vasco voltou a cometer os mesmos erros.

Logo no primeiro jogo, Pedro Emanuel já percebeu que terá um longo desafio pela frente. Nos primeiros 90 minutos sob o comando do técnico português, o Vasco demonstrou falta de confiança e teve uma atuação apagada. A falha de Cauan Barros, que gerou o gol de Renato Kayzer, é o retrato do time que está na zona do rebaixamento e sem muita esperança para reagir.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Independiente Medellín, da Colômbia, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Até lá, Pedro Emanuel terá um pouco mais de tempo para conhecer as opções e implementar o seu estilo. Contudo, neste momento, o treinador vai precisar sofrer com as consequências da falta de planejamento.

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