Super Bowl e custo de R$ 8 bilhões: conheça o MetLife, palco da final da Copa

A maior Copa de todos os tempos terá um palco à altura para a final entre Espanha e Argentina. O escolhido pela Fifa foi o MetLife Stadium, em Nova Jersey, que receberá mais de 80 mil pessoas neste domingo, às 16h. O local é o recordista de jogos neste Mundial e já recebeu até o Super Bowl, em 2014.

Além disso, ostentou o recorde de arena mais cara do mundo por dez anos. A construção custou 1.6 bilhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual e R$ 3 milhões na época, em 2010). É um raro caso de finaciamento 100% privado nos Estados Unidos. Hoje, no entnto, o SofiStadium, na Califórnia, superou – e muito – estes números, com investimento de mais de 5 bilhões de dólares.

O MetLife, nome de uma seguradora do país, é a casa de dois times de futebol americano: Giants e Nets, ambos de Nova York. Quando abriu as portas para o Super Bowl, nenhum dos anfitriões esteve em campo. Afinal, o duelo foi entre o Seattle Seahwaks (que saiu vencedor) e o Denver Broncos.

A eliminação do Brasil

Entre as sete partidas disputadas no estádio nesta Copa, a eliminação do Brasil tem destaque. No dia 5 de julho, a Seleção perdeu para a Noruega por 2 a 1, nas oitavas de final, e deu adeus precoce ao sonho do hexa. Por sinal, a estreia de Vini Jr. e companhia no torneio também foi lá: 1 a 1 com Marrocos.

No total, o Brasil já jogou seis vezes no MetLife e conquistou três vitórias, um empate e, agora, soma duas derrotas (a outra foi para a Argentina, por 4 a 3, em 2012). Outro fato curioso é que Neymar fez seu debute com a amarelinha no mesmo palco em que se despediu da Seleção – foi em 2010, em vitória sobre os Estados Unidos.

Todos os jogos da Copa no MetLife

13 de junho: Brasil 1 × 1 Marrocos (Grupo C)

16 de junho: França 3 × 1 Senegal (Grupo I)

22 de junho: Noruega 3 × 2 Senegal (Grupo I)

25 de junho: Equador 2 × 1 Alemanha (Grupo E)

27 de junho: Inglaterra 2 × 0 Panamá (Grupo L)

30 de junho: França 3 x 0 Suécia (segunda fase)

5 de julho: Noruega 2 x 1 Brasil (oitavas de final)

19 de julho: Espanha x Argentina (FINAL)

O palco da decisão, por outro lado, também traz boas lembranças recentes ao futebol brasileiro. Afinal, em 2025, a Copa do Mundo de clubes foi disputada em território norte-americano. O Palmeiras empatou com o Porto e venceu o Al-Ahly, do Egito, pela fase de grupos.

Já o Fluminense ficou no 0 a 0 com o Borussia Dortmund, derrotou o Ulsan HD e foi eliminado pelo Chelsea no MetLife, nas semifinais. A campanha, porém, foi histórica para o Tricolor, que havia superado a Inter de Milão nas quartas.