Fifa abre coletiva de imprensa da final para torcedores e cobra ingresso de R$ 400

A poucos dias da final da Copa do Mundo de 2026, a Fifa voltou a chamar atenção por uma decisão fora das quatro linhas. Desta vez, a entidade passou a cobrar ingresso para que torcedores acompanhem presencialmente a entrevista coletiva oficial do mundial, marcada para esta sexta-feira (17), em Nova York. Até então, esse tipo de evento era destinado exclusivamente à imprensa credenciada.

Pela primeira vez, qualquer pessoa poderá assistir à coletiva mediante o pagamento de US$ 80 (cerca de R$ 406). Além disso, o encontro reunirá representantes de Espanha e Argentina, finalistas da competição, e contará com a participação do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Segundo a entidade, a iniciativa faz parte de uma parceria com a empresa Fanatics e busca aproximar os torcedores dos protagonistas da decisão. Na prática, porém, a coletiva passa a funcionar como mais uma atração comercial aberta ao público mediante pagamento. A final da Copa do Mundo acontecerá no domingo (19), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Além disso, a Fifa ampliou as ações comerciais para os dias que antecedem a final e incluiu sessões de fotos pagas com ex-atletas e personalidades do esporte. O ex-zagueiro Rio Ferdinand, por exemplo, cobrará US$ 168,95 (cerca de R$ 858) por cada registro com torcedores. Já o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez cobrará US$ 321 (aproximadamente R$ 1.631) pelo mesmo serviço.

Por fim, a entidade também colocará à venda pedaços do gramado utilizado na decisão. A Fifa fixou o preço de cada unidade em US$ 450 (cerca de R$ 2.286) e, caso venda todas as peças, espera arrecadar aproximadamente US$ 11 milhões, o equivalente a cerca de R$ 55,9 milhões.

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