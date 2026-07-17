Após a eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, Jude Bellingham usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez. O meio-campista do Real Madrid publicou uma mensagem emocionada no Instagram, agradeceu o apoio dos torcedores e pediu que a união demonstrada durante a campanha não termine com a derrota.

LEIA MAIS: Com prêmio de consolação em jogo, França e Inglaterra revivem rivalidade histórica

Bellingham afirmou que teve dificuldades para encontrar as palavras certas depois do revés por 2 a 1, em Atlanta. Na publicação, o camisa 10 compartilhou, aliás, um texto escrito pelo motorista da delegação inglesa, Michael Chandler, e disse que a mensagem representava exatamente o sentimento do grupo.

“Eu realmente estava com dificuldade para encontrar as palavras certas. Para falar sobre ontem e sobre as últimas semanas, mas isso resume perfeitamente o que estamos sentindo”, escreveu o jogador.

“Amo vocês!”

Na sequência, o inglês agradeceu inclusive aos torcedores que acompanharam a seleção de longe e também aos que viajaram aos Estados Unidos para apoiar a equipe.

“Obrigado pelo apoio incrível de todos que ficaram em casa. E também daqueles que gastaram o dinheiro conquistado com tanto esforço para viajar aos Estados Unidos e nos apoiar. Não deixem que a união e o carinho que vimos no nosso país terminem com esta campanha. Quando estamos juntos, somos capazes de conquistar grandes coisas… E vamos conseguir! Amo vocês”, completou.

Enquanto o meia recebeu elogios pela postura nas redes sociais, o foco das críticas da mídia inglesa volta-se para o técnico Thomas Tuchel. Veículos britânicos e comentaristas apontaram que a Inglaterra recuou excessivamente após abrir o placar e permitiu a reação argentina nos minutos finais. O treinador assumiu a responsabilidade pela derrota, mas afirmou não se arrepender das decisões tomadas durante a partida.