Brazão se defende após falha e revela orientação de Cuca no gol da derrota do Santos

Gabriel Brazão se pronunciou após a derrota do Santos por 2 a 1 para o Botafogo, na última quinta-feira (16/7), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alvo de críticas pelo lance que originou o gol da vitória carioca nos acréscimos, o goleiro explicou que a saída da área fazia parte de uma orientação constante do técnico Cuca e lamentou o desfecho da partida.
Aos 49 minutos do segundo tempo, em um contra-ataque do Botafogo, Brazão deixou a área para afastar a bola. No entanto, o chute acertou o zagueiro Luan Peres, e a sobra ficou com Kadir, que avançou livre e marcou com o gol vazio.
“Olha, acho que fizemos um bom jogo. Eu, também, individualmente fiz um bom jogo. Fui importante em alguns momentos ali. É uma jogada que o Cuca me pede muito para fazer essa cobertura. A gente vê muitos goleiros, hoje, fazendo essa cobertura. Durante a semana ele me cobrou para fazer esse trabalho mais adiantado.”, analisou.
Na sequência, Brazão explicou como enxergou o lance e atribuiu o desfecho à infelicidade da jogada. O goleiro ainda ressaltou que o foco do elenco já está voltado para a sequência da temporada.
“Acho que ali o Luan (Peres) não me escutou. Eu chego primeiro, só que tem um bate e rebate que eu ainda não consegui ver direito. Infelizmente, a bola sobrou para o adversário. Acho que de 20, 30 bolas ali, uma vai sobrar pro adversário e acontecer isso. É um pecado pelo jogo que fizemos. Mas é seguir trabalhando que, agora, nosso foco é na (Copa) Sul-Americana.”, explicou.
Treinador do Santos defende Gabriel Brazão
Aliás, após o confronto, Cuca também saiu em defesa do goleiro. O treinador afirmou que incentiva Brazão a atuar adiantado e classificou o lance como uma fatalidade.
“Estávamos bem postados. A bola estava mais para o defensor. O Brazão foi sair, e eu o incentivo a fazer isso, mas fomos infelizes nessa bola. Acabou um chutando no outro e ela se ofereceu ao jogador do Botafogo. Uma infelicidade total nesse último lance que deixa a gente triste e aborrecido pelo resultado.”
Assim, com a derrota, o Santos caiu para a 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. A equipe permaneceu fora da zona de rebaixamento porque o Vasco também foi derrotado na rodada. Ainda assim, o Peixe segue próximo do Z-4 e agora direciona as atenções para o compromisso pela Copa Sul-Americana.
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