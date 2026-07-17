A Juventus colocou Richarlison entre os principais alvos para reforçar o ataque na próxima temporada europeia. Segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o brasileiro ganhou força nos bastidores do clube de Turim depois que a negociação pelo francês Kolo Muani encontrou obstáculos.

A equipe italiana prioriza a contratação do atacante do Paris Saint-Germain. No entanto, o PSG recusou a primeira investida da Juventus, avaliada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 234 milhões). Com isso, a diretoria passou a considerar Richarlison como a principal alternativa para fortalecer o setor ofensivo.

O atacante tem contrato com o clube inglês até junho de 2027, mas já demonstrou interesse em buscar um novo desafio. Por sua vez, a diretoria dos Spurs não descarta negociar o jogador. Inclusive, estaria disposta a aceitar uma proposta na casa de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 146 milhões).

O perfil do atacante agrada ao técnico Luciano Spalletti. Além da capacidade de atuar em diferentes posições do ataque, o treinador valoriza a intensidade do brasileiro sem a bola, especialmente na pressão sobre a saída de jogo dos adversários, característica considerada importante para o modelo de jogo da equipe.