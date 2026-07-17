Flamengo aguarda aval de Bap para avançar por reforços

O Flamengo já definiu os alvos para a janela de transferências. Assim, o Rubro-Negro negocia com três nomes que já foram aprovados pela diretoria e a comissão técnica de Leonardo Jardim, segundo o “ge”. Contudo, falta o aval do presidente Luiz Eduardo Baptista, que precisa aprovar pela parte esportiva e, principalmente, financeira.

Um dos nomes é o meia Thiago Almada, do Atlético de Madrid, da Espanha. O meio-campista argentino, no entanto, vai decidir o futuro apenas após a Copa do Mundo. O jogador também tem proposta do River Plate, da Argentina, mas tem como prioridade permanecer na Europa. Contudo, a falta de ofertas do Velho Continente pode mudar o cenário.

Já os outros dois nomes são guardados a “sete chaves”. O técnico Leonardo Jardim, no entanto, pediu contratações de um meia ofensivo e um ponta. Além disso, o Flamengo definiu o perfil de jovens e com bom histórico físico para aguentar a alta demanda de jogos da temporada do futebol brasileiro. Ou seja, os dois reforços devem chegar para compor o elenco.

A janela de transferências abre na próxima segunda-feira (20). Portanto, somente na próxima semana o Flamengo deve ter algum avanço nas conversas. Até lá, aguarda o aval do presidente Luiz Eduardo Baptista. A principal expectativa é sobre a definição do futuro do meia Thiago Almada, que joga a final da Copa do Mundo, no domingo (19).

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