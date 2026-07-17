Palmeiras planeja férias para Flaco, mesmo com a retomada do Brasileirão

O Palmeiras já definiu o planejamento para Flaco López após a disputa da Copa do Mundo. Mesmo com apenas 18 minutos em campo ao longo da campanha da Argentina, o atacante terá um período de férias antes de se reapresentar à Academia de Futebol para a sequência da temporada.

Com isso, o centroavante está fora da partida contra o Coritiba, na próxima quarta-feira (22/7), às 19h30, no Couto Pereira, pela retomada do Campeonato Brasileiro. O clube entende que o desgaste provocado pelo período de concentração e pela preparação da seleção argentina justifica o descanso, independentemente da minutagem do jogador.

Flaco está integrado à delegação argentina há mais de 40 dias. Durante esse período, participou de apenas duas partidas no Mundial. Ele entrou aos 37 minutos do segundo tempo contra a Jordânia, na fase de grupos. Além disso, voltou a atuar por dez minutos na prorrogação diante da Suíça, pelas quartas de final. Neste último confronto, deu a assistência para o gol de Julián Álvarez, que garantiu a classificação da Argentina.

O atacante ainda pode ganhar mais alguns minutos na decisão da Copa do Mundo, neste domingo (19/7), às 16h, diante da Espanha, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Independentemente do resultado, o Palmeiras já definiu que ele seguirá o mesmo cronograma adotado para os demais atletas convocados.

Flaco entra no cronograma dos outros convocados do Palmeiras

A avaliação da diretoria leva em conta o desgaste físico e mental acumulado durante a preparação e a disputa do torneio. Além da sequência de mais de 40 dias com a seleção, o Verdão considera o alto nível de exigência da competição e o estresse natural de uma Copa do Mundo.

O planejamento segue o mesmo adotado com os outros palmeirenses que defenderam suas seleções. Jhon Arias, por exemplo, foi eliminado com a Colômbia nas oitavas de final, no último dia 7. Contudo, tem reapresentação marcada para este sábado (18/7), após cumprir um período de descanso.

Assim, depois do período de férias, Flaco López voltará ao elenco para reforçar o Palmeiras na sequência do segundo semestre. Aliás, o atacante vive uma temporada de destaque e é uma das principais peças da equipe de Abel Ferreira, que lidera o Campeonato Brasileiro e segue na disputa da Copa do Brasil e da Libertadores.

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