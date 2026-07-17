Brasileira criadora de conteúdo adulto promete tatuagem íntima em homenagem a Messi

A modelo brasileira Suzy Cortez voltou a chamar atenção nas redes sociais ao fazer uma nova promessa envolvendo Lionel Messi. Fã declarada do craque argentino e conhecida por exibir uma tatuagem íntima com o rosto do camisa 10, ela garantiu que fará outra homenagem caso a Argentina conquiste o tetracampeonato da Copa do Mundo no próximo domingo (19).

Em uma publicação, Suzy afirmou que pretende cumprir mais uma promessa caso a seleção argentina levante a taça. “Eu já tenho 7 tatuagens em homenagem ao maior jogador da história, Lionel Messi, e uma delas é íntima. Mas, se a Argentina conquistar mais uma Copa do Mundo, vou cumprir mais uma promessa: farei uma nova tatuagem íntima em homenagem ao Messi. E podem ter certeza, essa vai chocar o mundo inteiro. Quem me acompanha sabe que eu sempre cumpro tudo o que prometo. Vamos, Argentina!”, escreveu.

Morando há vários anos nos Estados Unidos, Suzy ganhou projeção internacional após vencer o concurso Miss Bumbum World. Além disso, a modelo produz conteúdo para plataformas por assinatura e coleciona tatuagens dedicadas a Messi. Entre as homenagens, estão o rosto, o nome, a assinatura, o número 10 e as três estrelas que representam os títulos mundiais conquistados pela Argentina.

No entanto, a admiração pelo jogador também gerou polêmicas. Segundo Suzy, Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, bloqueou seu perfil nas redes sociais. Posteriormente, a modelo afirmou que enfrentou outro episódio envolvendo a família do argentino.

Polêmica com esposa de Messi

Além disso, Suzy afirmou que foi impedida de entrar no estádio durante a final da MLS, em dezembro. Segundo a modelo, a decisão ocorreu após um suposto pedido de Antonela Roccuzzo ao Inter Miami. “Me senti humilhada. Ninguém deveria ser banido de um evento esportivo público por questões pessoais ou disputas nas redes sociais”, declarou.

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