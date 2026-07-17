Depay faz novo post enigmático em meio a conversas com o Corinthians

Enquanto negocia uma possível renovação de contrato com o Corinthians, Memphis Depay voltou a movimentar as redes sociais. Nesta sexta-feira (17/7), o atacante publicou uma sequência de fotos no Instagram e chamou atenção pela legenda, interpretada como uma possível referência ao momento que vive no clube.

Entre as imagens, o holandês aparece treinando durante o período de férias após a disputa da Copa do Mundo. Na legenda, porém, preferiu deixar uma mensagem enigmática sobre seu futuro.

“E se eu ficar e fizer do meu jeito? Fiz do meu jeito… E ainda assim tentam discutir. Falam de mim — não estou nem aí para o que dizem. Os números não mentem; eles é que mentem na minha cara. E se não mentem, acho que foi um erro. Acho que foi um erro”, escreveu Memphis.

O contrato do atacante com o Corinthians termina no fim de julho. Desde o encerramento da participação da Holanda na Copa do Mundo, o jogador recebeu alguns dias de férias e ainda não voltou a trabalhar com o elenco comandado por Fernando Diniz.

Um post compartilhado por Memphis Depay (@memphisdepay)

A novela Depay e Corinthians

Nos bastidores, Memphis mantém total sigilo sobre as negociações. Nem mesmo pessoas próximas e que possuem boa relação com o atacante conhecem sua decisão. Enquanto analisa a proposta apresentada pelo Corinthians, ele considera diferentes fatores antes de definir o futuro.

Entre eles estão o desejo de permanecer no Brasil, a boa adaptação ao país, a relação construída com o clube e também seus projetos na área musical, especialmente pensando no período após a aposentadoria. Parte dessas iniciativas, no entanto, já é desenvolvida paralelamente à carreira de jogador, em conjunto com sua equipe artística.

Ao mesmo tempo, o camisa 10 segue valorizado no mercado. Tigres, do México, e PSV Eindhoven, da Holanda, monitoram a situação do atacante, mas, até o momento, nenhum dos clubes apresentou proposta oficial.

Enquanto aguarda uma definição sobre Memphis, o Corinthians segue a preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Timão recebe o Remo, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da competição.

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