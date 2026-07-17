A Copa do Mundo 2026 não foi disputada apenas dentro de campo, mas também nas redes sociais. Com uma visibilidade ainda maior com a expansão do torneio para 48 países, até mesmo jogadores de seleções de pouca expressão se aproveitaram do fato e marcaram um “golaço” no Instagram, a rede social que mede a popularidade das celebridades com muita exatidão.

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde, tornou-se um fenômeno digital. Antes da estreia, ele tinha menos de 50 mil seguidores. Porém, depois de boas atuações, sobretudo contra Espanha e Argentina, ele alcançou a incrível marca de 29,3 milhões, um crescimento absurdo de 65.000%.

Vozinha passou, assim, a ser o goleiro mais seguido da Copa, superando monstros como o belga Courtois (18,2 milhões), o argentino Emiliano Martínez (15,8 milhões) e o alemão Manuel Neuer (15 milhões).

Outro caso que chamou atenção foi o do zagueiro Tim Payne, da Nova Zelândia. Antes do início do torneio, ele viralizou por ser o jogador com menos seguidores. Porém, após ser descoberto por um influenciador argentino, viu seu perfil crescer de apenas 4.715 para 5,6 milhões de seguidores.

Mas o verdadeiro campeão não foi Vozinha e nem Payne. Quem liderou o ranking de crescimento absoluto foi Haaland. O atacante da Noruega foi de 40,6 milhões para 70,2 milhões durante a Copa, um crescimento de 29,6 milhões.

Porém, apesar do expressivo crescimento, os jogadores que possuem o maior número de seguidores em números absolutos são Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. O português tem 676 milhões de seguidores, contra 513 milhões do craque argentino e do camisa 10 da Seleção, que tem 242 milhões.

Top10 jogadores que mais cresceram nas redes durante a Copa

1º) Haaland (NOR): 70,2 milhões de seguidores (crescimento de 29,6 milhões)

2º) Vozinha (CBV): 29,3 milhões (+29,2 milhões)

3º) Cristiano Ronaldo (POR): 676 milhões (+11 milhões)

4º) Neymar (BRA): 242 milhões (+8 milhões)

5º) Messi (ARG): 513 milhões (+7 milhões)

6º) Gilberto Mora (MEX): 7,5 milhões (+6 milhões)

7º) Tim Payne (NZL): 5,6 milhões (+5,5 milhões)

8º) Endrick (BRA): 23,8 milhões (+5,5 milhões)

9º) Olise (FRA): 10,5 milhões (+5,4 milhões)

1oº) Mbappé (FRA): 135 milhões (+5 milhões)