Vasco define perfil e faz sondagens por zagueiros

Após encaminhar a contratação do volante Nelson Deossa, o Vasco intensificou a busca por zagueiros. Dessa forma, o Cruz-Maltino fez sondagens por quatro jogadores, todos com características de jogo aéreo, e avalia as possibilidades, segundo o “ge”. Contudo, ainda não há nenhuma conversa avançada e tudo está em estágio inicial.

O Vasco sondou nomes como Murilo, do Palmeiras, Diego Carlos, do Como, da Itália, Vítor Tormena, do Krasnodar, da Rússia, e Gabriel Pereira, do Copenhagen, da Dinamarca. Dessa forma, o Cruz-Maltino procurou informações sobre a situação dos jogadores nos seus clubes e também as condições financeiras para um possível negócio.

Apesar das sondagens, nenhum dos casos é fácil. O Palmeiras, por exemplo, não pretende negociar Murilo, mesmo após a chegada de Barboza. Já Vítor Tormena renovou o contrato com o Krasnodar, o que significaria que o Vasco precisaria pagar uma multa. Gabriel Pereira, por sua vez, deseja permanecer na Europa para dar um salto na carreira e também só sai em caso de compensação financeira.

A maior possibilidade é Diego Carlos. O zagueiro, de 33 anos, pertence ao Fenerbahçe, da Turquia, mas está fora dos planos. Na última temporada, ele esteve emprestado ao Como, da Itália. O clube italiano, aliás, deseja mantê-lo para a próxima temporada, mas tenta reduzir os custos. Dessa forma, há uma chance para o Vasco entrar na disputa.

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