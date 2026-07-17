França x Inglaterra: saiba tudo sobre a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo

Depois de perderem para Espanha e Argentina nas semifinais, França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18), para um prêmio de consolação na campanha da Copa do Mundo de 2026. No Hard Rock Stadium, em Miami, franceses e ingleses medem forças para saber quem ficará com a terceira colocação da competição. A bola rola às 18h (de Brasília).

Onde assistir

O duelo entre França e Inglaterra, pela disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, terá transmissão da Globo e do SBT (TV Aberta), Sportv e NSports (TV fechada) e na CazéTV e getv no Globoplay (Streaming).

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Como chega a França

Depois de passar a Copa do Mundo inteira sem ser batida, a França viu todo seu favoritismo ir por água abaixo novamente diante da Espanha. Assim como foi na Eurocopa 2024 e na Nations League de 2025, os franceses caíram para os espanhóis e perderam a chance de voltar a conquistar um título desde a Copa de 2018.

Para o jogo deste sábado, em Miami, a França tem coisas importantes para disputar, apesar do jogo ser uma espécie de prêmio de consolação. Possivelmente, o duelo diante da Inglaterra deve ser o último de Didier Deschamps no comando da seleção – Zinedine Zidane é o nome mais cotado para assumir o posto. Por sua vez, Kylian Mbappé ainda pode encerrar a Copa como o artilheiro da competição – neste momento, está empatado com Lionel Messi com oito gols cada.

“Quando você não chega à final que queria, sim, dói. Felizmente, dói mesmo. Há um terceiro lugar em disputa, então faremos tudo o que pudermos para conquistá-lo. Temos esse dever, para com nós mesmos, para com o que esta camisa representa, para com todas as pessoas que nos apoiam. Não será um amistoso”, projetou Didier Deschamps.

Como chega a Inglaterra

Mais do que a França, a Inglaterra esteve a sete minutos de voltar a disputar uma final de Copa do Mundo depois de exatos 60 anos. Contudo, os ingleses sofreram dois gols em um espaço de sete minutos após os 40 do segundo tempo e foram derrotados pela Argentina de virada. Por isso, o clima é de tristeza e consternação na delegação inglesa.

Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, foi o grande alvo das críticas pela derrota na semifinal. O treinador alemão, no entanto, terá a chance de encerrar a participação da sua seleção na Copa do Mundo com dignidade, buscando um terceiro lugar. Na sua opinião, contudo, Tuchel admite que “nenhum jogador quer jogar uma disputa de terceiro lugar”.

“Nenhum dos nossos jogadores e nenhum dos jogadores franceses quer disputar essa partida. Eles querem disputar a final. Demos tudo de nós para chegar lá. Todo mundo joga para ganhar a Copa do Mundo, mas é assim que as coisas são. Temos um dia a menos de recuperação do que a França, mas vamos encarar isso com profissionalismo”, disse Tuchel.

FRANÇA x INGLATERRA

Copa do Mundo – Disputa de terceiro lugar

Data e horário: 18/7/2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)

FRANÇA: Maignan; Gusto, Lacroix, Konate, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Olise, Cherki, Doue; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

INGLATERRA: Henderson; Chalobah, Guehi, Stones, Spence; Mainoo, Anderson, Rogers; Madueke, Kane, Rashford. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Não divulgado.

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