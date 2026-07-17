São Paulo encaminha empréstimo de Negrucci ao Athletic-MG

O São Paulo está muito próximo de concluir o empréstimo do volante Negrucci ao Athletic até o fim da temporada. As partes já chegaram a um acordo verbal e agora revisam os contratos para finalizar a operação nos próximos dias. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol” e confirmada pelo J10.

O vínculo será válido por seis meses, sem opção de compra, mas contará com bônus atrelados ao cumprimento de metas. A documentação passa pelos últimos ajustes nesta sexta-feira (17/7), enquanto a assinatura deve ocorrer no decorrer do fim de semana.

A negociação ganhou força nos últimos dias e teve o aval do técnico Alex, que solicitou a contratação do volante para reforçar o Athletic na disputa da Série B. O treinador conhece bem Negrucci desde os tempos de São Paulo, onde trabalhou com o jogador nas categorias de base entre 2021 e 2022 e participou diretamente de sua formação antes da promoção ao elenco profissional.

São Paulo ainda tem planos para Negrucci

Embora libere o atleta por empréstimo, o São Paulo segue apostando no potencial do meio-campista. A diretoria entende que a sequência de jogos em uma competição nacional pode acelerar o desenvolvimento do volante e, justamente por isso, recusou incluir uma opção de compra no acordo.

A confiança no jogador ficou evidente no início da temporada. Em fevereiro, o Tricolor renovou o contrato de Negrucci até dezembro de 2030, com possibilidade de extensão automática por metas até 2031. O novo vínculo também estabeleceu uma multa rescisória de 100 milhões de euros para transferências internacionais, reforçando a estratégia do clube de proteger um dos principais ativos revelados em Cotia.

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