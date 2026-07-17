Flamengo prepara oferta de R$ 150 milhões por Thiago Almada

O Flamengo pretende investir pesado para contratar Thiago Almada. Afinal, o Rubro-Negro prepara uma oferta de 30 milhões de dólares (R$152,9 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do meia argentino, de acordo com o “UOL”. A janela de transferências abre na próxima segunda-feira, dia 20, após a final da Copa do Mundo.

Thiago Almada pretende permanecer na Europa e só vai definir o seu futuro após a final da Copa do Mundo. Campeão mundial em 2022, o meia argentino pode conquistar o bicampeonato no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), contra a Espanha, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Flamengo, portanto, aguarda o desfecho da situação.

Apesar do desejo de permanecer na Europa, Thiago Almada ainda não recebeu ofertas para tirá-lo do Atlético de Madrid. O jogador, que também está na mira do River Plate, da Argentina, não está nos planos do técnico Diego Simeone para a próxima temporada. O clube espanhol, portanto, ainda vai tomar uma decisão sobre o futuro do meio-campista.

O Flamengo negocia com três nomes que já foram aprovados pela diretoria e a comissão técnica de Leonardo Jardim. Os outros dois nomes são guardados a “sete chaves”. O técnico Leonardo Jardim, no entanto, pediu contratações de um meia ofensivo e um ponta. Portanto, resta o aval do presidente Luiz Eduardo Baptista, que precisa aprovar pela parte esportiva e, principalmente, financeira.

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