O narrador Rômulo Mendonça publicou um posicionamento nas redes sociais nesta sexta-feira (17) após ser dispensado pela plataforma de streaming Prime Video, onde comandava transmissões da NBA e do Campeonato Brasileiro.

Na manifestação, aliás, Rômulo voltou a comentar a polêmica envolvendo o comentarista Ricardo Bulgarelli e a repórter Alana Ambrosio no Jararacas Podcast. Em uma edição, ambos fizeram uma sátira a um vídeo publicado pela jornalista, que compartilhava a emoção de cobrir presencialmente as finais da NBA.

A repercussão negativa levou a Amazon a afastar Rômulo e Bulgarelli

“Muitos conhecem meu estilo. A sátira e o bom humor sempre foram a alma do meu trabalho, a minha marca registrada. No entanto, a paródia feita no podcast na verdade foi fruto de um momento de desabafo. Após semanas em que tentei sem sucesso discutir uma questão ética. Foram pelo menos três semanas em que não deixei transparecer meu desconforto em transmissões no ar, mas o desabafo veio naquele dia e em vinte segundos memorizei as falas, em trinta segundos fiz uma paródia. Não foi uma tentativa de humor, foi desabafo”, escreveu Rômulo.

Rômulo, inclusive, também contestou, no comunicado, a forma como a empresa encerrou seu vínculo. Segundo o narrador, o Prime Video informou o rompimento do contrato como uma rescisão “sem justa causa”, algo que, na avaliação dele, contradiz a versão apresentada sobre o caso.

“O que mais me chama a atenção, contudo, é a decisão final. Fui comunicado do rompimento de meu contrato sem justa causa. Ora, se a narrativa que chegou à imprensa, vinda do próprio canal, sugere que houve uma “apuração interna” e uma “violação de regras” da minha parte, por que o desligamento se deu sem justa causa? A conclusão é uma só: a natureza do meu desligamento desmente a versão que foi contada ao público”, justificou.

Bulgarelli dá outra versão da demissão

A empresa, assim, confirmou a decisão por meio de um posicionamento oficial enviado à imprensa. “O Prime Video confirma que Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli não fazem mais parte da equipe de transmissão do Prime Video Sports BR. Agradecemos suas contribuições e desejamos sucesso em seus futuros projetos”, informa o comunicado.

Ricardo Bulgarelli, no entanto, também usou as redes sociais para dar sua versão sobre o ocorrido. O comentarista contestou os termos divulgados pela assessoria da Amazon e afirmou que seu vínculo contratual segue ativo até outubro, quando acaba seu contrato.