Em meio a rumores de crise financeira, esposa de Raphinha envia cães de jato ao verão europeu

Natália Belloli, esposa de Raphinha, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao mostrar que os cães da família viajaram de jato para aproveitar o verão europeu. A publicação rapidamente ganhou repercussão e dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns elogiaram o cuidado com os animais, outros criticaram o luxo da viagem.

Além disso, a postagem gerou ainda mais comentários porque surgiu poucos dias depois de rumores envolvendo a situação financeira do atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, diversos usuários questionaram a suposta crise citada recentemente e apontaram que a viagem dos cães contradizia as especulações sobre dificuldades econômicas.

Natália Belloli e Raphinha rebatem rumores de crise financeira

Muitos usuários relacionaram a publicação às recentes declarações do ex-jogador Vampeta, que afirmou que o atacante do Barcelona e da Seleção Brasileira enfrentaria problemas financeiros.

Diante da repercussão, Natália negou qualquer dificuldade financeira e classificou os rumores como absurdos. As especulações ganharam força após Vampeta afirmar, durante participação no podcast Red Cast: “O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade”, declarou o ex-jogador.

Em seguida, a influenciadora respondeu às especulações e afirmou que não pretendia expor a situação financeira da família. “De verdade, acho um absurdo eu ter que falar sobre a minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que o Raphinha ganha, já seríamos muito abençoados. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social em que vivemos”, pontuou.

Raphinha também decidiu se manifestar e saiu em defesa da família. O atacante criticou a divulgação de informações sem comprovação e publicou uma mensagem nas redes sociais. “Cuidado com as coisas que tu posta sem saber a verdade, pegando histórias falsas de pessoas que não sabem nada da vida de ninguém e que não são exemplos pra ninguém, pode acabar se prejudicando pela mentira dos outros”, escreveu o jogador. Enquanto isso, a publicação sobre os cães viajando de jato continuou repercutindo e alimentando o debate entre os internautas.

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