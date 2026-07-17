“Não será um amistoso”, diz Deschamps sobre disputa de terceiro lugar

Um prêmio de consolação. Esta talvez seja a melhor etiqueta possível para colocar em um jogo que vale o terceiro lugar da Copa do Mundo. Neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami, às 18h, os perdedores das semifinais, França e Inglaterra, se enfrentam na disputa pela “medalha de bronze” deste Mundial de 2026.

No entanto, para a França, a disputa de terceiro lugar pode ter alguns significados especiais. Dentro de campo, Kylian Mbappé pode ter a chance de entrar em campo para tentar garantir a artilharia da Copa do Mundo – neste momento, o atacante está empatado com Messi, ambos com oito gols. Além disso, Mbappé também pode tentar buscar o recorde histórico de gols em Copas, uma vez que está apenas um gol atrás de Messi – 21 contra 20.

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E fora do campo, o jogo terá um momento especial para Didier Deschamps. O treinador da França deve fazer sua última partida no comando da seleção francesa e encerrar um ciclo de 14 anos à frente da equipe, onde conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Nations League de 2021. Também por isso, mas não apenas por isso, Deschamps salientou que o jogo deste sábado não será encarado como um amistoso, apesar do anticlímax.

“A decepção é proporcional às nossas ambições. Temos que aceitar a situação, pois não há outra opção. Não alcançamos o resultado que queríamos nem esperávamos. É claro que muitos estão decepcionados, mas ainda há uma partida a ser disputada. Não é um amistoso. Todos os jogadores devem assumir essa responsabilidade para com eles mesmos, para com o que essa camisa representa e para com todos que nos apoiam”, disse Deschamps para a imprensa francesa.

Valendo o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, França e Inglaterra medem forças neste sábado, no Hard Rock Stadium, em Miami. A bola rola às 18h (de Brasília), e o jogo terá transmissão da Globo, do SBT, do Sportv, da NSports e da CazéTV.

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