Bahia x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Bahia e Chapecoense fazem um duelo de equipes que têm objetivos oposto dentro da competição. A partida acontece no começo da noite desta sexta-feira (17), às 19h30, de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo atrasado da quarta rodada do campeonato.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Bruno Scacioti está no comando e também responsável pela narração. Tiago Hugoline fará os comentários, enquanto Vanderlei Lima trará as reportagens durante o jogo.