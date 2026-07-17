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Bahia x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Bahia x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h
Bahia x Chapecoense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h -

Bahia e Chapecoense fazem um duelo de equipes que têm objetivos oposto dentro da competição. A partida acontece no começo da noite desta sexta-feira (17), às 19h30, de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo atrasado da quarta rodada do campeonato.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Bruno Scacioti está no comando e também responsável pela narração. Tiago Hugoline fará os comentários, enquanto Vanderlei Lima trará as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da nossa cobertura interativa.

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