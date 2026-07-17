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Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30
Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30 -

Nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), Mirassol e Grêmio se enfrentam no Estádio Maião, no interior paulista, pela 19ª rodada. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela e enxergam a retomada do campeonato como uma oportunidade para mudar o rumo da temporada.

O esquenta da partida começa às 18h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Christian Rafael está no comando e também responsável pela narração. João Miguel Lotufo fará os comentários, enquanto Raphael Almeida trará as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da nossa cobertura interativa.

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