Mirassol x Grêmio, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), Mirassol e Grêmio se enfrentam no Estádio Maião, no interior paulista, pela 19ª rodada. O confronto reúne duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela e enxergam a retomada do campeonato como uma oportunidade para mudar o rumo da temporada.

O esquenta da partida começa às 18h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Christian Rafael está no comando e também responsável pela narração. João Miguel Lotufo fará os comentários, enquanto Raphael Almeida trará as reportagens durante o jogo.