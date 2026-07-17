Fluminense x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

O Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 19ª rodada do Brasileirão. Em 3º lugar, com 31 pontos, o Flu deseja se manter na zona de classificação direta para a Libertadores. Já o Massa Bruta tem 29 pontos.

O esquenta da partida começa às 18h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Cesar Tavares está no comando e também responsável pela narração. Kelvin Lucas fará os comentários, enquanto Gabo Ferreira trará as reportagens durante o jogo.