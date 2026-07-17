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Fluminense x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Fluminense x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30
Fluminense x Bragantino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30 -

O Fluminense mede forças com o Red Bull Bragantino nesta sexta-feira (17), às 20h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 19ª rodada do Brasileirão. Em 3º lugar, com 31 pontos, o Flu deseja se manter na zona de classificação direta para a Libertadores. Já o Massa Bruta tem 29 pontos.

O esquenta da partida começa às 18h30 (de Brasília), com a cobertura da Voz do Esporte. Cesar Tavares está no comando e também responsável pela narração. Kelvin Lucas fará os comentários, enquanto Gabo Ferreira trará as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da nossa cobertura interativa.

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