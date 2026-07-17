Canobbio será relacionado para duelo do Fluminense contra o RB Bragantino

O atacante Canobbio reforça o Fluminense no retorno do Brasileiro e reestreia nesta sexta-feira (17) contra o RB Bragantino. O jogador havia se afastado temporariamente do elenco para disputar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, além de gozar o período de recesso que a diretoria tricolor lhe concedeu logo após o torneio mundial.

Diante desse cenário, o técnico Luis Zubeldía decidiu incluir o atleta na lista de relacionados para o próximo compromisso.

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Embora o atacante tenha retomado os treinamentos no clube carioca no último dia 10, a comissão técnica preferiu adotar uma estratégia de cautela. Logo após o término do Mundial, Canobbio aproveitou um curto período de férias e, assim que se reapresentou, a comissão técnica o poupou dos amistosos preparatórios contra o Nova Iguaçu e o Bahia.

Essa decisão visava prioritariamente a melhora do seu recondicionamento físico, garantindo que ele suportasse o ritmo de jogo ideal.

Atualmente, o cenário se mostra completamente favorável, visto que o uruguaio superou essa etapa física e treina normalmente com o restante do grupo. Com isso, o atleta recuperou seu espaço e volta a figurar como opção para a comissão técnica tricolor.

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Por fim, a própria assessoria de imprensa do jogador confirmou a presença dele no duelo contra o Bragantino por meio de uma publicação na rede social.

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