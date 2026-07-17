Vídeo: brasileiro comete pênalti polêmico em jogo na Liga Conferência

O NSI Runavik, das Ilhas Faroé, garantiu a vaga na fase de qualificação da Liga Conferência com uma vitória dramática sobre o Hamrun, de Malta, na quinta-feira (16). A equipe visitante, porém, venceu por 2 a 1 e avançou com um placar agregado de 3 a 2 graças a uma decisão polêmica da arbitragem nos minutos finais.

A jogada que decidiu o confronto já nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, o brasileiro Emerson, capitão do Hamrun, pegou a bola com a mão dentro da pequena área após acreditar que a arbitragem havia marcado tiro de meta após um ataque do NSI.

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No entanto, o árbitro deu pênalti. Por se tratar de um jogo da fase qualificatória, o VAR não foi empregado. A imagem da transmissão não é conclusiva. Porém, o próprio jogador do NSI dá as costas para a jogada nitidamente pensando que a bola havia saído.

Apenas das muitas reclamações, Petur Knudsen cobrou o pênalti e garantiu a vitória fora de casa. Agora, o NSI Runavik terá pela frente o Koper, da Eslovênia, na próxima fase da Liga Conferência.

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