Corinthians define valor para vender André, alvo da Juventus

O Corinthians já definiu quanto pretende receber para negociar o volante André, alvo da Juventus nesta janela de transferências. De acordo com a “Espn”, a diretoria do Timão trabalha com um modelo de negócio que prevê 18 milhões de euros (cerca de R$ 105,7 milhões) fixos, além de outros 4 milhões de euros (R$ 23,3 milhões) em bônus, pela venda de 80% dos direitos econômicos do jogador.

O volante de 20 anos possui uma divisão diferente dos direitos. Atualmente, o Corinthians detém 70%, enquanto André é dono dos outros 30%. Para viabilizar a operação nos moldes desejados pelo clube, o meio-campista repassaria 10% ao Timão. Assim, permaneceria com 20%, permitindo que o Alvinegro negocie os 80% pretendidos.

Volante do Corinthians desperta muitos interesses

Depois de despertar interesse do Fenerbahçe, da Turquia, André voltou a entrar no radar do futebol italiano. A Juventus iniciou contatos oficiais na última semana e avalia os próximos passos antes de formalizar uma proposta. O clube de Turim, no entanto, também monitora o português João Palhinha, que pertence ao Bayern de Munique e atuou por empréstimo no Tottenham na última temporada.

O interesse da Itália não é novidade. No início do ano, o Milan esteve perto de contratar o volante, mas a negociação acabou interrompida pelo presidente Osmar Stábile, que considerou insuficiente a proposta apresentada pelos italianos.

Formado nas categorias de base do Corinthians, André tem contrato até dezembro de 2029 e é tratado como um dos principais ativos do clube. A multa rescisória para o exterior está fixada em 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 584 milhões.

Além da importância técnica do jogador, uma negociação nesta janela pode aliviar a situação financeira do Corinthians. O clube enfrenta dificuldades de caixa e vê a venda de atletas como uma alternativa para equilibrar as contas no segundo semestre.

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