Alex Telles comenta possível renovação com o Botafogo

O lateral-esquerdo Alex Telles, capitão do Botafogo, é um dos jogadores com contrato a acabar já em dezembro deste ano. Dessa forma, pode assinar vínculo com qualquer outro clube de graça para 2027. No entanto, segundo o próprio lateral, em declaração após a vitória sobre o Santos, na última quinta (16/7), a prioridade é do Fogão. Segundo Telles, o foco está dentro de campo, mas as conversas devem começar em breve por uma renovação.

“Isso é um tema que eu vou tratar com muito carinho e respeito pelo clube. Minha intenção principal é dentro de campo. Quando chegar esse momento, a gente vai sentar e conversar. Sempre vou dar prioridade ao Botafogo. É o clube onde estou hoje, tenho um respeito enorme. Estou muito feliz aqui”, disse.

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O jogador de 33 anos chegou ao Glorioso em 2024 e logo tornou-se peça-chave no time do à época treinador Artur Jorge. Não à toa, logo virou capitão e cobrador de pênaltis, marcando um dos gols no jogo do título da Libertadores, em vitória épica diante do Atlético-MG por 3 a 1, em Buenos Aires (ARG), neste ano de chegada. Além disso, venceu e ergueu o Brasileirão 2024.

Em 2025, participou de 15 gols, sendo sete bolas na rede e oito assistências em 51 partidas, confirmando sua importância no clube carioca. Já na atual temporada, são 30 partidas, com cinco gols e quatro assistências. Sendo um dos salários mais altos da equipe, a tendência é que as partes busquem a renovação num futuro próximo.

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