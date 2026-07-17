Criciúma x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um duelo de líderes da Série B do Brasileirão, Criciúma e Vila Nova se enfrentam na tarde deste sábado (18). A partida acontece às 16h, de Brasília, no Estádio Heribelto Hülse, em Santa Catarina, pela 18ª rodada da competição.
Na última rodada, o Tigre catarinense ultrapassou o adversário e assumiu a liderança da Série B. Afinal, o Carvoeiro venceu a Ponte Preta e chegou aos 33 pontos, deixando os goianos para trás. O Colorado perdeu para o Juventude, na Serra Gaúcha, e caiu para a segunda colocação, com 31 pontos. No momento, as duas equipes estão na zona de acesso direto para a elite do futebol brasileiro.
Onde assistir
A partida terá transmissão na TV fechada pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.
Como chega o Criciúma
Embalado com quatro vitórias seguidas, o Carvoeiro quer ampliar a sequência para se estabilizar na liderança. Além disso, pode abrir vantagem para o principal adversário na ponta da tabela e na zona de playoffs. Para a partida, Eduardo Baptista não conta com Marcinho, que sofreu uma fratura na vértebra, e ainda não sabe se contará com os zagueiros Octávio Henrique e César Martins.
Como chega o Vila Nova
Depois do tropeço fora de casa, o Tigre volta a atuar como visitante para tentar reassumir a liderança. Inclusive, o Colorado terá um desafio pela frente, já que vem de três derrotas seguidas longe do seu domínio. Para o confronto direto, Guto Ferreira não conta com o atacante André Luís, suspenso, que deve ser substituído por Dellatorre. Outra baixa é Ryan, que passou por cirurgia no joelho e deve ficar de fora por pelo menos quatro semanas, com Bruno Xavier entrando em seu lugar.
CRICIÚMA X VILA NOVA
Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada
Data e horário: 18/7/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciíuma (SC)
CRICIÚMA: Airton; Bruno Alves, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Gui Lobo, Eduardo e Marcelo Hermes; Rómulo Otero, Waguininho e Fellipe Mateus. Técnico: Eduardo Baptista.
VILA NOVA: Helton Leite; Nathan Camargo, Anderson Jesus, Tiago Pagnussat e Higor; João Vieira, Bruno Xavier, Marquinhos Gabriel, Dudu e Janderson; Dellatorre. Técnico: Guto Ferreira.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
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