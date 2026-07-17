São Paulo vence jogo-treino contra a Ferroviária no CT da Barra Funda

O São Paulo venceu a Ferroviária por 2 a 1 na manhã desta sexta-feira (17/7), em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda, e deu sequência à preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro. Além do resultado positivo, o que chamou a atenção foi Arboleda, que atuou durante os 90 minutos após ser reintegrado ao elenco.

O trabalho foi dividido em dois tempos de 45 minutos. Na primeira etapa, com as equipes consideradas titulares, Luciano abriu o placar para o Tricolor. Contudo, o lateral-esquerdo Eduardo empatou para a Ferroviária, deixando o confronto em 1 a 1 antes do intervalo.

Na segunda parte, Dorival Júnior promoveu mudanças e utilizou os reservas. Foi então que Gustavo Santana, atacante das categorias de base que vem treinando com os profissionais há alguns meses, marcou o gol da vitória são-paulina. O jovem mantém o bom momento, já que também balançou as redes duas vezes no triunfo por 4 a 1 sobre o Santo André, em outro jogo-treino disputado durante a intertemporada.

Um dos pontos que mais chamaram a atenção na atividade foi Arboleda. O zagueiro, que ficou um longo período afastado após ficar um mês ausente sem justificativa prévia, atuou os 90 minutos.

O São Paulo ainda faz mais um teste nesta sexta-feira. A equipe enfrenta o Mauaense, também em jogo-treino, no último compromisso antes da volta ao Campeonato Brasileiro. O Tricolor retorna aos gramados na próxima quarta-feira, quando encara o Athletico-PR, em Bragança Paulista, pela retomada da competição nacional. Atualmente, o time ocupa a oitava colocação na tabela.

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