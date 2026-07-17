Argentino Enzo Fernández faz postagem para debochar de ingleses nas redes

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 ganhou um novo capítulo de polêmica fora dos gramados. Após marcar o gol que iniciou a reação argentina na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, Enzo Fernández voltou a causar revolta entre os torcedores ingleses por causa de uma publicação nas redes sociais.

O meio-campista do Chelsea compartilhou nos stories do Instagram uma imagem em que ele, Lionel Messi e Leandro Paredes aparecem sorrindo ao som de “Wonderwall”. Aliás, a música da banda Oasis que os ingleses passaram a utilizar como um dos símbolos da campanha na competição.

A publicação rapidamente provocou uma chuva de críticas de torcedores da Inglaterra, que interpretaram a postagem como um deboche. Diante da repercussão negativa, Enzo Fernández decidiu apagar a imagem. Pouco depois, publicou novamente a mesma foto, mas sem o áudio.

Além disso, o Chelsea também entrou no centro da polêmica. O clube inglês havia feito uma homenagem ao jogador argentino pela classificação para a decisão do Mundial, mas retirou a publicação após receber uma série de reclamações de torcedores nas redes sociais.

A relação de Enzo Fernández com polêmicas envolvendo publicações online não é recente. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o jogador foi criticado por compartilhar um vídeo com um cântico de teor racista direcionado à seleção francesa.