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Argentino Enzo Fernández faz postagem para debochar de ingleses nas redes

Argentino Enzo Fernández faz postagem para debochar de ingleses nas redes
Argentino Enzo Fernández faz postagem para debochar de ingleses nas redes -

A classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo 2026 ganhou um novo capítulo de polêmica fora dos gramados. Após marcar o gol que iniciou a reação argentina na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, Enzo Fernández voltou a causar revolta entre os torcedores ingleses por causa de uma publicação nas redes sociais.

O meio-campista do Chelsea compartilhou nos stories do Instagram uma imagem em que ele, Lionel Messi e Leandro Paredes aparecem sorrindo ao som de “Wonderwall”. Aliás, a música da banda Oasis que os ingleses passaram a utilizar como um dos símbolos da campanha na competição.

A publicação rapidamente provocou uma chuva de críticas de torcedores da Inglaterra, que interpretaram a postagem como um deboche. Diante da repercussão negativa, Enzo Fernández decidiu apagar a imagem. Pouco depois, publicou novamente a mesma foto, mas sem o áudio.

Além disso, o Chelsea também entrou no centro da polêmica. O clube inglês havia feito uma homenagem ao jogador argentino pela classificação para a decisão do Mundial, mas retirou a publicação após receber uma série de reclamações de torcedores nas redes sociais.

A relação de Enzo Fernández com polêmicas envolvendo publicações online não é recente. Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, o jogador foi criticado por compartilhar um vídeo com um cântico de teor racista direcionado à seleção francesa.

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