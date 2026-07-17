Roteiro dos goleiros finalmente sorri para o Botafogo

O Botafogo teve uma noite de redenção na última quinta-feira (16/7), quando voltou ao futebol após pausa de mais de um mês para a Copa do Mundo. Se vinha sofrendo problemas com goleiros desde a temporada passada, na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, viu o destino sorrir ao menos uma vez.

Isso porque o time vinha colecionando tropeços motivados por falhas de seus goleiros, em especial Neto. Não à toa, o experiente arqueiro de 33 anos rescindiu seu contrato e já não joga mais pelo clube. O Glorioso, então, foi ao mercado em busca de novos arqueiros, encaminhando as contratações de Warleson, do Cercle Brugge (BEL) e Gabriel Batista, do Santa Clara (POR). Este último, aliás, esteve no Nilton Santos acompanhando o triunfo desta quinta.

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E as falhas?

Não é necessário voltar muito no tempo para recordar o último vacilo que custou pontos ao Botafogo. Na última partida da equipe antes da paralisação para a Copa, no dia 30 de maio, o Mais Tradicional voltou da Arena Fonte Nova com uma derrota por 2 a 1. Na ocasião, o Fogão até saiu na frente, graças a Huguinho.

No entanto, Neto recebeu cartão vermelho direto e deixou o Botafogo com menos um ao xingar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES), aos 45+2′ da etapa inicial. Raul, então, entrou em seu lugar e viu o Bahia chegar ao empate com uma falha clamorosa: Ferraresi recuou forte demais, e o arqueiro não chegou a tempo para evitar o gol. Nos acréscimos, o Esquadrão ainda viraria o jogo (sem falha, porém).

Na semana anterior, em empate em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, nova falha de Neto. Logo aos 4′, o arqueiro soltou chute de fora da área, dando rebote para Luciano, livre de marcação, abrir o marcador. A “sorte” do Fogão foi que Barrera, com um verdadeiro golaço, deixou tudo igual nos acréscimos.

Redenção veio contra o Santos

Neste primeiro duelo após o retorno do Brasileirão, o Botafogo conseguiu uma importante vitória com o brilho de seu goleiro, Léo Linck. Foi ele quem assumiu a titularidade com a saída de Neto. O arqueiro, então, surgiu como o melhor em campo para aplicativos de análise, ainda que poderia ter evitado o gol do Santos, marcado por Barreal, no segundo tempo.

Linck, porém, brilhou com pelo menos três grandes defesas, incluindo uma do próprio argentino no tempo inicial, ajudado também pela trave no rebote. E, coroando a cereja do bolo, a vitória saiu nos acréscimos, graças a falha gritante de Gabriel Brazão. Praticamente no último lance do jogo, aos 45+4′, Marçal fez lançamento fantástico buscando Kadir, e Brazão saiu atabalhoadamente de sua meta, tentando chutar para longe, mas acertando o companheiro Luan Peres. Kadir, livre, só teve o trabalho de empurrar e garantir três pontos para o Botafogo.

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