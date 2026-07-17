Sport x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto de equipes que estão na briga pelo acesso, Sport Recife e Operário Ferroviário se enfrentam na tarde deste sábado (18). A partida acontece às 16h, de Brasília, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 18ª rodada da Série B do Brasileirão.

Vivendo um momento ruim no campeonato, o Leão ocupa a oitava posição, com 26 pontos, dois pontos atrás do sexto colocado. Já o Fantasma vem embalado na Série B e ocupa a terceira colocação, com 31 pontos, empatado com o vice-líder Vila Nova.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TV fechada no canal ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Sport

Vindo de seis jogos sem vencer, o Leão chega pressionado para conseguir um bom resultado na Ilha do Retiro. Na última rodada, o Rubro-Negro quase conseguiu quebrar o jejum, mas ficou no empate em 3 a 3 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Com isso, a equipe segue fora da zona de acesso. Para a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo não conta com o atacante Clayson, expulso no último jogo, além do volante Zé Lucas, afastado em meio à possibilidade de transferência para o Flamengo.

Como chega o Operário

Embalado com quatro vitórias seguidas, o Fantasma conseguiu se consolidar dentro do G6 e vai em busca da ponta da tabela para entrar na zona de classificação direta para a elite. Na última rodada, o Alvinegro bateu o Novorizontino por 2 a 1, em confronto direto, com dois gols de Boschilia. Para o confronto, o técnico Luizinho Lemos conta com o retorno do zagueiro Caenú, que cumpriu suspensão na rodada passada e deve ser a única alteração do time.

Campeonato Brasileiro Série B – 18ª rodada

Data e horário: 18/7/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Biel, Fábio Matheus e Diego Hernández; Barletta, Marlon Douglas e Perotti. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

OPERÁRIO: Vagner; Mikael Doka, Caenú, Klaus e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinicius Diniz, Neto Paraíba e Boschilia; Pablo e Hildeberto Pereira. Técnico: Luizinho Lemos.

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

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