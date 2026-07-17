Pedro Lourenço descarta loucuras e freia rumores no Cruzeiro

O dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, fez um pronunciamento firme sobre o mercado de transferências e tratou de colocar um ponto final em diversas especulações envolvendo o clube. O empresário afirmou que boa parte dos nomes especulados nas redes sociais e na imprensa nunca se discutiu internamente e garantiu que a Raposa seguirá uma política de responsabilidade financeira. Enquanto o mercado segue movimentado, o dirigente reforçou que o planejamento segue inalterado sem decisões impulsivas.

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Segundo Pedro Lourenço, rumores em torno de grandes contratações não corresponde à realidade vivida pelo Cabuloso. O gestor destacou que nunca prometeu a chegada de atletas badalados e afirmou que muitas informações acabam sendo alimentadas por especulações. Ao mesmo tempo, ressaltou que o clube celeste trabalha diariamente para fortalecer o elenco, porém sem comprometer a saúde financeira da SAF. “Nunca vamos fazer loucura no futebol”, enfatizou o empresário ao comentar as especulações.

Base ganha força no planejamento celeste

Durante a entrevista, Pedro Lourenço explicou que o trabalho desenvolvido pelo técnico Artur Jorge tem sido determinante para o planejamento da temporada. O treinador, além disso, vem priorizando a utilização de jovens das categorias de base e conta atualmente com sete atletas formados no clube treinando entre os profissionais. Para o dirigente, essa valorização representa um caminho sólido para fortalecer o elenco e manter o Cruzeiro competitivo sem recorrer a investimentos considerados exagerados.

O empresário também negou qualquer negociação envolvendo jogadores que ganharam destaque nas redes sociais, como Luiz Henrique. Segundo ele, esses nomes nunca fizeram parte das conversas da diretoria. Por outro lado, Pedro Lourenço destacou que o clube concentrou esforços para manter atletas considerados fundamentais, como Matheus Pereira e Kaio Jorge, além da contratação de Gerson. Na avaliação do gestor, essas decisões demonstram que o Cabuloso segue comprometido com um projeto esportivo consistente.

Pedro Lourenço encerrou a manifestação pedindo tranquilidade aos torcedores e confiança no trabalho realizado pela diretoria. O dono da SAF afirmou que o objetivo permanece o mesmo: elenco forte, competitivo e capaz de disputar títulos. Ao mesmo tempo, por outro lado, em que preserva o equilíbrio financeiro do clube. Para ele, a Raposa já possui uma equipe qualificada e continuará buscando evolução, mas sempre com consciência, responsabilidade e planejamento para sustentar o crescimento da Raposa nos próximos anos.

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