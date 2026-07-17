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Corinthians fará treino na Neo Química Arena para adaptação ao novo gramado

Corinthians fará treino na Neo Química Arena para adaptação ao novo gramado
Corinthians fará treino na Neo Química Arena para adaptação ao novo gramado -

O Corinthians fará um treinamento na Neo Química Arena na próxima segunda-feira (20/7) como parte da preparação para o duelo contra o Remo, marcado para quinta-feira (23/7), às 19h30, pela retomada do Campeonato Brasileiro. A atividade servirá para adaptar o elenco ao novo gramado do estádio, substituído durante a pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo.

A movimentação estará sendo comandada por Fernando Diniz e contará com a presença da imprensa. No entanto, o treino não terá a presença de torcedores. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

Aliás, o Timão aproveitou o período sem partidas para realizar uma série de melhorias na Neo Química Arena. Além da troca completa do gramado, o Corinthians promoveu uma limpeza geral nas dependências do estádio e retirou as cadeiras do setor Sul.

A expectativa da comissão técnica é que o contato prévio com o novo piso facilite a adaptação dos jogadores antes do compromisso diante do Remo. O confronto marcará o retorno da equipe às competições oficiais após a intertemporada.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O time está a seis pontos do G4 e mantém uma vantagem de quatro sobre a zona de rebaixamento, buscando iniciar o segundo semestre com um resultado positivo diante da torcida.

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