Corinthians fará treino na Neo Química Arena para adaptação ao novo gramado

O Corinthians fará um treinamento na Neo Química Arena na próxima segunda-feira (20/7) como parte da preparação para o duelo contra o Remo, marcado para quinta-feira (23/7), às 19h30, pela retomada do Campeonato Brasileiro. A atividade servirá para adaptar o elenco ao novo gramado do estádio, substituído durante a pausa no calendário provocada pela Copa do Mundo.

A movimentação estará sendo comandada por Fernando Diniz e contará com a presença da imprensa. No entanto, o treino não terá a presença de torcedores. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

Aliás, o Timão aproveitou o período sem partidas para realizar uma série de melhorias na Neo Química Arena. Além da troca completa do gramado, o Corinthians promoveu uma limpeza geral nas dependências do estádio e retirou as cadeiras do setor Sul.

A expectativa da comissão técnica é que o contato prévio com o novo piso facilite a adaptação dos jogadores antes do compromisso diante do Remo. O confronto marcará o retorno da equipe às competições oficiais após a intertemporada.

Atualmente, o Corinthians ocupa a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. O time está a seis pontos do G4 e mantém uma vantagem de quatro sobre a zona de rebaixamento, buscando iniciar o segundo semestre com um resultado positivo diante da torcida.

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