Gustavo Scarpa é liberado e reforça o Atlético contra o Bahia

O Atlético recebeu uma importante notícia antes da retomada do Brasileirão. Recuperado de uma artroscopia no joelho direito, Gustavo Scarpa recebeu alta do departamento médico e volta a ficar à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o confronto diante do Bahia, marcado para a próxima terça-feira (21), na Arena MRV. O retorno acontece após quase dois meses de tratamento.

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Scarpa passou por cirurgia no dia 20 de maio e utilizou a pausa do Mundial para acelerar o processo de recuperação na Cidade do Galo. Nas últimas semanas, além disso, o meia já participava das atividades físicas em campo, cumprindo todas as etapas previstas pela preparação física e pelo departamento médico. Agora, liberado para os treinamentos completos, o camisa 10 entra novamente na disputa por uma vaga entre os titulares.

Scarpa volta em busca de protagonismo

A última atuação do meio-campista aconteceu no dia 5 de maio, diante do Juventud, pela Sul-Americana. Logo depois, surgiram especulações sobre uma possível saída na janela de transferências. O próprio jogador, nesse sentido, desmentiu as especulações, afirmando que estava feliz no Galo e focado na sequência da temporada.

Embora tenha perdido espaço sob o comando de “Barba”, Scarpa segue sendo considerado uma peça importante no planejamento do clube. Nesta temporada, participou de 23 partidas, marcou dois gols e iniciou apenas quatro jogos como titular. Por outro lado, a comissão técnica acredita que a experiência e a qualidade técnica do meia podem aumentar a competitividade do setor na reta decisiva do calendário.

Contratado pelo Atlético em 2024 após passagem pelo Nottingham Forest, o atleta teve participação importante na campanha que levou o Galo à final da Libertadores daquele ano. Desde que chegou ao clube, soma 154 partidas, com 14 gols e 28 assistências. Agora recuperado, o meia terá a missão de reconquistar espaço e ajudar o Atlético na luta por melhores resultados. Começando, dessa forma, pelo duelo diante do Bahia, válido pela 19ª rodada da competição.

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