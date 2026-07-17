Jorginho de saída do Flamengo? Jogador nega: “Tá doido?”

O volante Jorginho tem uma ligação especial com o ex-treinador do Flamengo, Filipe Luís. O técnico, hoje no Monaco (FRA), aliás, tentou a contratação do experiente atleta, que nega uma possível saída da Gávea. Na última quinta-feira (16/7), em declarações à “ge tv”, Jorginho refutou que esteja deixando o clube.

O volante rasgou elogios a seu ex-comandante, com quem conquistou diversos títulos em 2025, incluindo Libertadores e Brasileirão. No entanto, perguntado se houve convite, Jorginho brincou com o repórter, afirmando que seguirá no Flamengo.

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“Vai ser feliz no Monaco assim como foi no Flamengo, por tudo o que ele estuda, pelo o que ele é. Acredito que tem tudo para brilhar. (Vai ir para o Monaco?) ‘Tá’ doido, quer me mandar embora, cara? (risos) A gente teve conversa, até como amigo. Não, estou no Flamengo, ‘tá’ doido? (risos)”, brincou o ítalo-brasileiro.

Jorginho tem 33 anos e chegou ao Fla em 2025, após deixar o Arsenal (ING), assinando sem custos. Foram sete anos na Inglaterra, sendo os cinco primeiros no Chelsea. Após ser campeão da Champions e também do mundo com os Blues, saiu de graça para o arquirrival Arsenal. Por lá, porém, não brilhou tanto, chegando como uma das principais contratações da última década no Rubro-Negro. Seu contrato vai até junho de 2028 com a equipe carioca.

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